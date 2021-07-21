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Из особняка главы ставропольского УГИБДД изъято более 20 млн рублей наличными

Деньги хранились как в долларах, рублях, так и в евро. В "золотом дворце" были также найдены ювелирные украшения.

21 июля, 17:51
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

У задержанного по подозрению во взяточничестве начальника Управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в ходе вчерашних обысков было изъято более 20 миллионов рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Изъято более 20 миллионов рублей (в долларах, рублях и евро), не считая ценностей и ювелирных украшений", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

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Также два дорогостоящих автомобиля марки BMW, которые были припаркованы у особняка полицейского, были изъяты для следственно-оперативных мероприятий.

Прямо сейчас главу ставропольского УГИБДД привезли в суд в Ессентуках. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Сафонов рассказал журналистам, что сотрудничает со следствием, а последние пять лет он жил в принадлежащем его гражданской жене доме. Также он отметил, что к дизайну особняка якобы не имеет никакого отношения.

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Напомним, утром 20 июля стало известно о задержании Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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