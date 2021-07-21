Из особняка главы ставропольского УГИБДД изъято более 20 млн рублей наличными

У задержанного по подозрению во взяточничестве начальника Управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в ходе вчерашних обысков было изъято более 20 миллионов рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Изъято более 20 миллионов рублей (в долларах, рублях и евро), не считая ценностей и ювелирных украшений", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Также два дорогостоящих автомобиля марки BMW, которые были припаркованы у особняка полицейского, были изъяты для следственно-оперативных мероприятий.

Прямо сейчас главу ставропольского УГИБДД привезли в суд в Ессентуках. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Сафонов рассказал журналистам, что сотрудничает со следствием, а последние пять лет он жил в принадлежащем его гражданской жене доме. Также он отметил, что к дизайну особняка якобы не имеет никакого отношения.