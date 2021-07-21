"У него только дочка родилась": Соседи рассказали Лайфу о семье задержанного главы ставропольского УГИБДД
Ничего подозрительного или плохого за Сафоновым замечено не было. Он, как и его родные, характеризуется исключительно положительно, полицейского часто видели с коляской.
Соседи задержанного главы ставропольского УГИБДД Сафонова рассказали Лайфу о его семье. Видео © LIFE
Порядочный мужчина, ничего плохого и не подумаешь. Так сейчас соседи высказываются о задержанном по подозрению во взяточничестве начальнике Управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексее Сафонове. Как рассказали Лайфу проживающие рядом с особняком полицейского граждане, случившееся для них стало настоящим шоком.
"Я тут пять лет живу, столько его и знаю. Хороший, порядочный сосед, ничего плохого не слышал, у него только дочка родилась", — рассказал житель соседнего дома, отметив, что его новость о задержании Сафонова сильно удивила.
То, что сейчас выносят на обозрение своеобразные "королевские покои" с золотыми унитазами, выглядит некрасиво, заявил другой сосед Сафонова. По словам мужчины, глава УГИБДД был на хорошем счету. Его семью жители ближайших домов характеризуют исключительно положительно, самого полицейского часто видели с коляской.
"Надо же разобраться, может, он [Сафонов] не виноват. Самая обыкновенная семья, честно сказать, очень неожиданно", — пояснил собеседник.
Напомним, утром 20 июля стало известно о задержании Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей.
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