Соседи задержанного главы ставропольского УГИБДД Сафонова рассказали Лайфу о его семье. Видео © LIFE

Порядочный мужчина, ничего плохого и не подумаешь. Так сейчас соседи высказываются о задержанном по подозрению во взяточничестве начальнике Управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексее Сафонове. Как рассказали Лайфу проживающие рядом с особняком полицейского граждане, случившееся для них стало настоящим шоком.

"Я тут пять лет живу, столько его и знаю. Хороший, порядочный сосед, ничего плохого не слышал, у него только дочка родилась", — рассказал житель соседнего дома, отметив, что его новость о задержании Сафонова сильно удивила.

То, что сейчас выносят на обозрение своеобразные "королевские покои" с золотыми унитазами, выглядит некрасиво, заявил другой сосед Сафонова. По словам мужчины, глава УГИБДД был на хорошем счету. Его семью жители ближайших домов характеризуют исключительно положительно, самого полицейского часто видели с коляской.

"Надо же разобраться, может, он [Сафонов] не виноват. Самая обыкновенная семья, честно сказать, очень неожиданно", — пояснил собеседник.