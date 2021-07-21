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В Подмосковье 83-летний парфюмер зарезал дочь во время пьяной ссоры

Женщина умерла до приезда врачей, медикам оставалось лишь констатировать её смерть. Пенсионера задержали.

21 июля, 17:09
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

В Московской области задержан 83-летний пенсионер, подозреваемый в убийстве собственной дочери. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как стало известно, мужчина проживал вместе с 57-летней дочерью в подмосковном ЖК "Бутово-парк". Поздней ночью между родственниками возник конфликт. В пылу пьяной ссоры пожилой отец схватил со стола нож и ударил им дочь в шею. Скорая помощь и полиция, которые прибыли на место, не смогли помочь потерпевшей. От полученных ранений жертва истекла кровью и скончалась за 15 минут до приезда медиков. Врачам оставалось лишь констатировать её смерть.

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"В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что ссора случилась во время совместного распития спиртных напитков. 83-летний изобретатель нанёс своей дочери колото-резаное ранение шеи. Женщина истекла кровью и скончалась до прибытия медиков", — рассказал редакции источник в правоохранительных органах.

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Престарелого парфюмера задержали на месте преступления. Мужчину доставили в Следственный отдел Следственного комитета России по Московской области.

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Родственники семьи рассказали журналистам, что мужчина недавно перенёс CoViD-19 и с трудом передвигался. Следствие выясняет, почему пенсионер убил свою дочь.

Известно, что задержанный — изобретатель. Несколько лет назад вместе с братом и племянником он зарегистрировал патент в области парфюмерной промышленности. Сергей изобрёл способ создания так называемого фантазийного аромата. Открытие пенсионера может быть использовано при изготовлении парфюмерных изделий с ароматом, к которому не привыкают органы обоняния и который не искажается запахами тела.

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Ранее в Нальчике экс-полицейский увёл жену у друга и убил её дочь. На допросе мужчина заявил, что регулярно наносил побои детям якобы в воспитательных целях. В то же время, по словам источника Лайфа, тиран применял физическую силу и по отношению к родителям ребят.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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