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У россиян потребуют ПЦР-тесты для въезда в Хорватию

Новые ограничения будут действовать с 26 июля и коснутся даже тех, кто привился от коронавируса.

21 июля, 16:52
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Власти Хорватии с 26 июля вводят ограничения на въезд в страну в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в некоторых государствах. В частности, под них подпадут и туристы из России. Об этом сообщает хорватский институт общественного здоровья.

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Великобритании, на Кипре и в Российской Федерации в качестве дополнительной меры для всех лиц, прибывающих из этих стран, потребуется отрицательный тест на SARS-CoV-2, сделанный в родной стране, независимо от статуса перенёсшего заболевание или пройденную вакцинацию", — говорится в сообщении института.

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Ранее Лайф писал, что ограничения на въезд в страну может ввести и Украина. Так, из-за ситуации с коронавирусом, возможно, не пустят граждан России, Белоруссии, Индии и двух стран Евросоюза. На данный момент данный вопрос прорабатывает Минздрав страны.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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