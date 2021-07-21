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Регион
Опубликовано 21 июля 2021, 19:52

У россиян потребуют ПЦР-тесты для въезда в Хорватию

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Новые ограничения будут действовать с 26 июля и коснутся даже тех, кто привился от коронавируса.

Власти Хорватии с 26 июля вводят ограничения на въезд в страну в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в некоторых государствах. В частности, под них подпадут и туристы из России. Об этом сообщает хорватский институт общественного здоровья.

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Великобритании, на Кипре и в Российской Федерации в качестве дополнительной меры для всех лиц, прибывающих из этих стран, потребуется отрицательный тест на SARS-CoV-2, сделанный в родной стране, независимо от статуса перенёсшего заболевание или пройденную вакцинацию", — говорится в сообщении института.

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Ранее Лайф писал, что ограничения на въезд в страну может ввести и Украина. Так, из-за ситуации с коронавирусом, возможно, не пустят граждан России, Белоруссии, Индии и двух стран Евросоюза. На данный момент данный вопрос прорабатывает Минздрав страны.

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Евгения Колесникова
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