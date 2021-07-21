У россиян потребуют ПЦР-тесты для въезда в Хорватию

Новые ограничения будут действовать с 26 июля и коснутся даже тех, кто привился от коронавируса.

Власти Хорватии с 26 июля вводят ограничения на въезд в страну в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в некоторых государствах. В частности, под них подпадут и туристы из России. Об этом сообщает хорватский институт общественного здоровья.

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Великобритании, на Кипре и в Российской Федерации в качестве дополнительной меры для всех лиц, прибывающих из этих стран, потребуется отрицательный тест на SARS-CoV-2, сделанный в родной стране, независимо от статуса перенёсшего заболевание или пройденную вакцинацию", — говорится в сообщении института.