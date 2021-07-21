В Солнцеве у зебры, где студентка сбила троих детей, появился "лежачий полицейский"
В префектуре Западного административного округа столицы отметили, что со стороны жителей района ранее не поступали жалобы с требованием отрегулировать скорость на роковом участке дороги.
На месте трагедии у перехода в Москве, где студентка сбила троих детей, появился "лежачий полицейский". Видео © LIFE
Перед пешеходным переходом в Солнцеве, где 18-летняя студентка Валерия Башкирова сбила троих детей, установили "лежачего полицейского" и ограничили скорость до 20 километров в час.
"После трагической истории было принято решение пересмотреть организацию дорожного движения. Этот нерегулируемый пешеходный переход никогда не был очагом аварийности", — рассказали в пресс-службе префектуры Западного административного округа.
Там также отметили, что со стороны жителей района ранее не поступали жалобы с требованием отрегулировать скорость на этом участке дороги.
Напомним, резонансное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. 17 июля Никулинский суд Москвы поместил студентку под домашний арест на два месяца, однако 19 июля мера пресечения всё-таки была изменена. Башкирову отправили в СИЗО на два месяца. По статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц, девушке грозит до семи лет лишения свободы.
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