В Солнцеве у зебры, где студентка сбила троих детей, появился "лежачий полицейский"

На месте трагедии у перехода в Москве, где студентка сбила троих детей, появился "лежачий полицейский". Видео © LIFE

Перед пешеходным переходом в Солнцеве, где 18-летняя студентка Валерия Башкирова сбила троих детей, установили "лежачего полицейского" и ограничили скорость до 20 километров в час.

"После трагической истории было принято решение пересмотреть организацию дорожного движения. Этот нерегулируемый пешеходный переход никогда не был очагом аварийности", — рассказали в пресс-службе префектуры Западного административного округа.