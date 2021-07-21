Сябитова раскрыла, как без штампа в паспорте определить, женат избранник или нет

Правительство РФ выпустило новое постановление, согласно которому штампы о браке и детях в паспортах граждан будут ставиться по желанию, обязательными они более не являются. Самая известная российская телесваха Роза Сябитова в разговоре с Лайфом прокомментировала это нововведение, а также объяснила, как при отсутствии каких-либо отметок в удостоверяющем личность документе избранника определить, что он женат.

"Эти отметки не особо влияли и в наше время. Например, меняешь паспорт и, если не хочешь идти в загс, то там у тебя не будет никаких отметок о браках и детях. Так что такая история была и раньше, просто сейчас это сделали официально", — рассказала Сябитова.

Вместе с тем сваха подчеркнула, что проверить наличие штампа в паспорте своей пассии всё же стоит, но "этим не стоит ограничиваться". По её словам, в нынешнее время "нужно быть внимательнее". Телеведущая отметила, что для современной молодёжи узнать практически любую информацию о своём избраннике или избраннице в Сети не составляет особого труда, в то время как прежде это сделать было гораздо сложнее.

"Тогда приходилось выяснять всё по разным наводящим. Например, если мужчина пропадает в выходные дни или не может организовать отпуск, то очевидно, что он женат. Потому что выходные — это семейные дни", — добавила Сябитова.