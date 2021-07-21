НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сябитова раскрыла, как без штампа в паспорте определить, женат избранник или нет

Согласно новому постановлению правительства, отметки о браке и детях в паспортах граждан более не обязательны и будут проставляться по желанию.

21 июля, 16:18
14811
<p>Роза Сябитова. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Роза Сябитова. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Правительство РФ выпустило новое постановление, согласно которому штампы о браке и детях в паспортах граждан будут ставиться по желанию, обязательными они более не являются. Самая известная российская телесваха Роза Сябитова в разговоре с Лайфом прокомментировала это нововведение, а также объяснила, как при отсутствии каких-либо отметок в удостоверяющем личность документе избранника определить, что он женат.

"Эти отметки не особо влияли и в наше время. Например, меняешь паспорт и, если не хочешь идти в загс, то там у тебя не будет никаких отметок о браках и детях. Так что такая история была и раньше, просто сейчас это сделали официально", — рассказала Сябитова.

"Давай разведёмся": Почему за всю историю фрик-шоу "Давай поженимся!" ни у кого не получилось построить семью

"Давай разведёмся": Почему за всю историю фрик-шоу "Давай поженимся!" ни у кого не получилось построить семью

Вместе с тем сваха подчеркнула, что проверить наличие штампа в паспорте своей пассии всё же стоит, но "этим не стоит ограничиваться". По её словам, в нынешнее время "нужно быть внимательнее". Телеведущая отметила, что для современной молодёжи узнать практически любую информацию о своём избраннике или избраннице в Сети не составляет особого труда, в то время как прежде это сделать было гораздо сложнее.

"Тогда приходилось выяснять всё по разным наводящим. Например, если мужчина пропадает в выходные дни или не может организовать отпуск, то очевидно, что он женат. Потому что выходные — это семейные дни", — добавила Сябитова.

Главная сваха России дала простой совет, как избежать развода

Главная сваха России дала простой совет, как избежать развода

Ранее мы писали, что в России отменили паспортный штамп о браке, из-за чего покупать квартиры стало опаснее. По новому регламенту, такая отметка в паспорте теперь необязательна, но её отсутствие может привести к негативным последствиям. Лайф разобрался, как не получить проблемы.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Юлия Исупова

Юлия Исупова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Тут невеста есть для тебя": Ляйсан Утяшева сосватала Агату Муцениеце за голливудского актёра — видео

21 марта, 14:00

"Дура и жертва моды": Главная сваха России решила навсегда избавиться от силиконовой груди

2 апреля, 11:49

Родители 15,5 миллиона детей подали заявки на "школьную" выплату

сегодня в 16:05

У россиян потребуют ПЦР-тесты для въезда в Хорватию

сегодня в 16:52

И для пешеходов есть правила: Почему последствия ДТП с детьми в Солнцеве могли быть иными

сегодня в 16:49

Новости партнеров

Layer 1