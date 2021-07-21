"Потеря для команды": Глава ОКР прокомментировал непопадание на Олимпиаду пловца Бородина из-за коронавируса
Ранее стало известно, что чемпион Европы не сможет выступить на Играх после положительного теста, который был взят на сборах.
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Отсутствие пловца Ильи Бородина на Олимпиаде из-за заболевания коронавирусом является большой потерей для всей команды. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков.
"Искренне жаль, что Илья Бородин вынужден пропустить Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус. Желаю ему здоровья и как можно быстрее вернуться в строй. Потеря для команды и спортивное несчастье для самого Ильи. Вместе с тем расстраивает, что предпринятые антиковидные меры на заключительном этапе подготовки команды во Владивостоке не дали необходимого результата. Хотя мы неоднократно это обсуждали со всеми нашими коллегами", — отметил Поздняков.
Ранее Лайф сообщал, что из-за положительного теста на коронавирус российский пловец Илья Бородин будет вынужден пропустить Олимпийские игры в Токио.
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