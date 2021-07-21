НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Потеря для команды": Глава ОКР прокомментировал непопадание на Олимпиаду пловца Бородина из-за коронавируса

Ранее стало известно, что чемпион Европы не сможет выступить на Играх после положительного теста, который был взят на сборах.

21 июля, 16:01
<p>Фото © Getty Images / Andrea Staccioli / Insidefoto / LightRocket</p>

Фото © Getty Images / Andrea Staccioli / Insidefoto / LightRocket

Отсутствие пловца Ильи Бородина на Олимпиаде из-за заболевания коронавирусом является большой потерей для всей команды. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

"Искренне жаль, что Илья Бородин вынужден пропустить Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус. Желаю ему здоровья и как можно быстрее вернуться в строй. Потеря для команды и спортивное несчастье для самого Ильи. Вместе с тем расстраивает, что предпринятые антиковидные меры на заключительном этапе подготовки команды во Владивостоке не дали необходимого результата. Хотя мы неоднократно это обсуждали со всеми нашими коллегами", — отметил Поздняков.

Первая потеря: Российский пловец Бородин пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

Первая потеря: Российский пловец Бородин пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

Ранее Лайф сообщал, что из-за положительного теста на коронавирус российский пловец Илья Бородин будет вынужден пропустить Олимпийские игры в Токио.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Суперкайф, супергуд": "Рубин" выпустил новый клип с поющим на татарском Слуцким

сегодня в 14:51

Первая потеря: Российский пловец Бородин пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

сегодня в 13:25

В "Спартаке" рассказали, как будут допускать болельщиков на домашние матчи РПЛ

сегодня в 14:31

Лукашенко предрёк третью мировую с участием России и Китая из-за действий Европы

сегодня в 16:43

Собрать всё золото мира: Как сделать дом в стиле начальника ГИБДД Ставрополья на AliExpress

сегодня в 16:42

Новости партнеров

Layer 1