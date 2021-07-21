"Искренне жаль, что Илья Бородин вынужден пропустить Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус. Желаю ему здоровья и как можно быстрее вернуться в строй. Потеря для команды и спортивное несчастье для самого Ильи. Вместе с тем расстраивает, что предпринятые антиковидные меры на заключительном этапе подготовки команды во Владивостоке не дали необходимого результата. Хотя мы неоднократно это обсуждали со всеми нашими коллегами", — отметил Поздняков.