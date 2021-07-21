Почти 100% россиян не знают имени хотя бы одного участника Олимпиады

Большая часть россиян — 97% жителей страны — не знает хотя бы одного участника Олимпийских игр от РФ. Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

"Абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом, 1% назвали трёхкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене", — говорится в сообщении.

Кроме того, 22% жителей страны не знают, что Олимпийские игры стартуют уже на этой неделе, тогда как 77% респондентов наслышаны об этом. Более того, 61% опрошенных заявили, что будут следить за событиями на Играх, а 15% и вовсе собираются регулярно смотреть трансляции соревнований. В это же время 38% россиян совсем не собираются следить за Олимпиадой.

"Больше половины россиян (57%) верят, что наши спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачёте: 22% опрошенных убеждены, что наши спортсмены займут первое место в медальном зачёте, и 35%, что Россия займёт второе или третье место. Ещё 16% считают, что наша страна претендует на четвёртое–пятое место, а каждый десятый соотечественник (10%) полагает, что российские спортсмены не войдут в пятёрку лидеров по количеству завоёванных медалей", — также говорится в результатах исследования.