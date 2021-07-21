Олимпийские игры 2032 года пройдут в Брисбене

Олимпийские игры 2032 года примет австралийский Брисбен. Такое решение было принято на сессии МОК.

Стоит подчеркнуть, что это будет третья Олимпиада для Австралии: в 1956 году Игры принимал Мельбурн, а в 2000 году — Сидней.