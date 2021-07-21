Олимпийские игры 2032 года пройдут в Брисбене
На их проведение также претендовали два китайских города, Сеул и Пхеньян, немецкий регион, Доха и Будапешт.
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Олимпийские игры 2032 года примет австралийский Брисбен. Такое решение было принято на сессии МОК.
Стоит подчеркнуть, что это будет третья Олимпиада для Австралии: в 1956 году Игры принимал Мельбурн, а в 2000 году — Сидней.
При этом на проведение Игр 2032 года претендовали китайские города Чэнду и Чунцин, а также Будапешт, Доха, Сеул и Пхеньян, немецкий регион Рейн-Рур.
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