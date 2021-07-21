Всадника из Австралии отстранили от Олимпиады из-за обнаруженного в допинг-пробе кокаина
Для 36-летнего чемпиона страны эти игры должны были стать дебютными. Он может подать запрос на пробы Б.
Фото © Twitter / Tokyo2020
Всадника из Австралии Джейми Кермонда отстранили от участия в Олимпийских играх из-за кокаина, обнаруженного у него в допинг-пробе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта Австралии.
Кермонду 36 лет, эта Олимпиада должна была стать дебютной в его карьере. До этого он выступал на чемпионатах мира по конному спорту, дважды становился чемпионом Австралии. Спортсмен имеет право запросить пробы Б. Этот тест был взят 26 июня.
Ранее Лайф сообщал, что легкоатлета сборной Украины дисквалифицировали накануне старта Олимпиады. Все его результаты, показанные с 25 июля 2017 года, были аннулированы.
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