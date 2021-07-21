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Всадника из Австралии отстранили от Олимпиады из-за обнаруженного в допинг-пробе кокаина

Для 36-летнего чемпиона страны эти игры должны были стать дебютными. Он может подать запрос на пробы Б.

21 июля, 04:02
<p>Фото © Twitter / Tokyo2020</p>

Фото © Twitter / Tokyo2020

Всадника из Австралии Джейми Кермонда отстранили от участия в Олимпийских играх из-за кокаина, обнаруженного у него в допинг-пробе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта Австралии.

Кермонду 36 лет, эта Олимпиада должна была стать дебютной в его карьере. До этого он выступал на чемпионатах мира по конному спорту, дважды становился чемпионом Австралии. Спортсмен имеет право запросить пробы Б. Этот тест был взят 26 июня.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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