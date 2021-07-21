Всадника из Австралии отстранили от Олимпиады из-за обнаруженного в допинг-пробе кокаина

Всадника из Австралии Джейми Кермонда отстранили от участия в Олимпийских играх из-за кокаина, обнаруженного у него в допинг-пробе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта Австралии.

Кермонду 36 лет, эта Олимпиада должна была стать дебютной в его карьере. До этого он выступал на чемпионатах мира по конному спорту, дважды становился чемпионом Австралии. Спортсмен имеет право запросить пробы Б. Этот тест был взят 26 июня.