В Белом доме сообщили, что делегацию США на Олимпиаде возглавит первая леди
В состав правительственной группы также вошёл временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Японии Реймонд Грин.
Фото © Facebook / Джо Байден
Американскую делегацию на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио возглавит первая леди США Джилл Байден. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент США Джо Байден сегодня объявил о назначении президентской делегации в Японию для участия в церемонии открытия и мероприятиях летней Олимпиады в Токио начиная с пятницы, 23 июля 2021 года. Первая леди США Джилл Байден возглавит делегацию", — говорится в сообщении.
В состав правительственной группы также вошёл временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Японии Реймонд Грин.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Токио допустили отмену Олимпиады в последний момент. Во вторник организаторы Игр сообщили о девяти новых случаях заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 71.
Церемония открытия Игр должна состояться в пятницу, 23 июля. На спортивных аренах планируется разыграть 339 комплектов медалей, что станет рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.
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