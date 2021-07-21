В Белом доме сообщили, что делегацию США на Олимпиаде возглавит первая леди

Американскую делегацию на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио возглавит первая леди США Джилл Байден. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент США Джо Байден сегодня объявил о назначении президентской делегации в Японию для участия в церемонии открытия и мероприятиях летней Олимпиады в Токио начиная с пятницы, 23 июля 2021 года. Первая леди США Джилл Байден возглавит делегацию", — говорится в сообщении.

В состав правительственной группы также вошёл временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Японии Реймонд Грин.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Токио допустили отмену Олимпиады в последний момент. Во вторник организаторы Игр сообщили о девяти новых случаях заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 71.