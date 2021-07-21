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В Белом доме сообщили, что делегацию США на Олимпиаде возглавит первая леди

В состав правительственной группы также вошёл временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Японии Реймонд Грин.

21 июля, 00:50
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10157598238636104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Джо Байден</a></p>

Фото © Facebook / Джо Байден

Американскую делегацию на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио возглавит первая леди США Джилл Байден. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент США Джо Байден сегодня объявил о назначении президентской делегации в Японию для участия в церемонии открытия и мероприятиях летней Олимпиады в Токио начиная с пятницы, 23 июля 2021 года. Первая леди США Джилл Байден возглавит делегацию", — говорится в сообщении.

В Токио перед Олимпиадой четыре дня подряд выявляют более тысячи новых случаев ковида

В Токио перед Олимпиадой четыре дня подряд выявляют более тысячи новых случаев ковида

В состав правительственной группы также вошёл временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Японии Реймонд Грин.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Токио допустили отмену Олимпиады в последний момент. Во вторник организаторы Игр сообщили о девяти новых случаях заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 71.

Церемония открытия Игр должна состояться в пятницу, 23 июля. На спортивных аренах планируется разыграть 339 комплектов медалей, что станет рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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