"Мы обречены на сотрудничество": Антонов заявил, что США и Россия заинтересованы в хороших отношениях друг с другом
По мнению посла РФ в Вашингтоне, это отвечает интересам народов обеих стран, а сложившийся кризис будет рано или поздно решён.
Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Москва и Вашингтон заинтересованы в хороших отношениях друг с другом. Таким мнением поделился посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Иметь хорошие отношения между Соединёнными Штатами и Россией в интересах и народа Соединённых Штатов, и также народа России. Мы обречены на сотрудничество", — сказал он в беседе с RT America.
Рассуждая о том, когда отношения между Россией и США начали ухудшаться, Антов не смог вспомнить конкретную дату или события начала разлада. Однако подчеркнул, что это произошло ещё до украинского кризиса.
"Я пытаюсь найти день, когда Россия стала врагом и противником для США, но это трудновато сказать, когда такое произошло. Кажется, десять лет назад. Но не тогда, когда начался украинский кризис", — заявил Антонов.
Он уверен, что сейчас необходимо исправлять ложную информацию в американских СМИ о жёсткой российской политике. Антонов подчеркнул, что на самом деле политика РФ абсолютно противоположна и носит миротворческий характер. Он также отметил, что времени на разногласия нет, страны должны сделать многое, чтобы решить проблемы сегодняшнего дня: пандемия, терроризм, изменение климата.
"Если кто-то решит создать остров безопасности где-то в США, в Европе, это будет ошибкой. Мы можем победить вместе. Когда мы вместе, мы можем решить любую проблему", — сказал посол РФ.
А ранее Антонов назвал проявлением нечестной конкуренции политику США в отношении "Северного потока – 2". Посол РФ в Штатах уверен, что Америка попросту использует Украину как инструмент манипуляции и давления на Москву.
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