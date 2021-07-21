"Мы обречены на сотрудничество": Антонов заявил, что США и Россия заинтересованы в хороших отношениях друг с другом

По мнению посла РФ в Вашингтоне, это отвечает интересам народов обеих стран, а сложившийся кризис будет рано или поздно решён.