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Антонов назвал проявлением нечестной конкуренции политику США в отношении "Северного потока – 2"

Посол РФ в Штатах уверен, что Америка попросту использует Украину как инструмент манипуляции и давления на Москву.

20 июля, 23:59
<p>Анатолий Антонов. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Анатолий Антонов. Фото © Twitter / МИД России

Администрация США своим отношением к "Северному потоку – 2" демонстрирует негативный пример нечестной конкуренции. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мне кажется, при всем уважении к нашим американским друзьям, этой администрации, что это нечестная конкуренция на международных рынках и мы не хотим видеть подобные методы, выступаем против этой модели", — сказал он в беседе с телеканалом RT America.

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Антонов также уверен, что США попросту использует Украину, чтобы манипулировать Россией и оказывать на неё давление. Однако он подчеркивает, что Вашингтон и Москва должны быть в хороших отношениях друг с другом.

"Мы обречены на сотрудничество", — добавил российский дипломат.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Ранее в Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу. Тем временем Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Известно, что Меркель выразила надежду на сохранение транзита газа через Украину, а Байден назвал бессмысленным введение санкций против участников "Северного потока – 2". Между тем Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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