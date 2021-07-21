Антонов назвал проявлением нечестной конкуренции политику США в отношении "Северного потока – 2"
Посол РФ в Штатах уверен, что Америка попросту использует Украину как инструмент манипуляции и давления на Москву.
Анатолий Антонов. Фото © Twitter / МИД России
Администрация США своим отношением к "Северному потоку – 2" демонстрирует негативный пример нечестной конкуренции. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мне кажется, при всем уважении к нашим американским друзьям, этой администрации, что это нечестная конкуренция на международных рынках и мы не хотим видеть подобные методы, выступаем против этой модели", — сказал он в беседе с телеканалом RT America.
Антонов также уверен, что США попросту использует Украину, чтобы манипулировать Россией и оказывать на неё давление. Однако он подчеркивает, что Вашингтон и Москва должны быть в хороших отношениях друг с другом.
"Мы обречены на сотрудничество", — добавил российский дипломат.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Ранее в Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу. Тем временем Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Известно, что Меркель выразила надежду на сохранение транзита газа через Украину, а Байден назвал бессмысленным введение санкций против участников "Северного потока – 2". Между тем Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину.
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