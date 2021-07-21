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Большегруз насмерть сбил двух пешеходов в Новой Москве

Пара передвигалась по проезжей части в районе деревни Кресты посёлка Роговское. Вероятно, они были в состоянии алкогольного опьянения.

20 июля, 23:11
<p>Фото © Госавтоинспекция</p>

Фото © Госавтоинспекция

На 73-м километре Варшавского шоссе водитель фуры сбил мужчину и женщину. Об этом сообщает Госавтоинспекция города Москвы. Отмечается, что пешеходы в результате ДТП погибли.

"Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего и приступают к оформлению дорожной аварии", — говорится в сообщении ведомства.

"Ни извинений, ни соболезнований": Отец трёхлетнего мальчика, которого насмерть сбила студентка в Москве, рассказал о реакции её семьи

"Ни извинений, ни соболезнований": Отец трёхлетнего мальчика, которого насмерть сбила студентка в Москве, рассказал о реакции её семьи

Там уточнили, что пара могла находиться в нетрезвом состоянии, мужчина и женщина передвигались по дороге в районе деревни Кресты посёлка Роговское.

А в Москве недавно произошло резонансное ДТП. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончался пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. 17 июля Никулинский суд Москвы поместил студентку под домашний арест на два месяца, но мера пресечения всё-таки была изменена. Башкирову отправили в СИЗО на два месяца. По статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц, девушке грозит до семи лет лишения свободы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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