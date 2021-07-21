Большегруз насмерть сбил двух пешеходов в Новой Москве

На 73-м километре Варшавского шоссе водитель фуры сбил мужчину и женщину. Об этом сообщает Госавтоинспекция города Москвы. Отмечается, что пешеходы в результате ДТП погибли.

"Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего и приступают к оформлению дорожной аварии", — говорится в сообщении ведомства.