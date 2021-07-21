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Великобритания и Франция договорились усилить борьбу с незаконной миграцией

В частности, в два раза будет увеличено количество полицейских, патрулирующих побережье Ла-Манша, через который переправляются беженцы.

20 июля, 22:57
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/cosmograph/43098064425/in/photolist-2hkFUZm-nTMfi1-FtPHPb-22wUjYu-28EqR3i-fGd7iA-2hkFUzZ-2hkFUE3-2hkJuq9-2hkFUCK-2hkJut5-2hkFUWv-2hkHLAr-2hkHLGo-2hkJuKn-2hkFUY4-2hkHLFM-2hkFURR-2hkJuGb-2hkHLyY-2hkJuAp" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Timur Kostroma</a></p>

Фото © flickr / Timur Kostroma

Великобритания и Франция договорились усилить борьбу с незаконной миграцией, соглашение об этом было подписано министрами внутренних дел двух стран Прити Пател и Жеральдом Дарманеном, сообщает британское правительство. Представители правоохранительных структур предполагают, что это позволит уменьшить количество мигрантов, которые бегут из Франции в Великобританию через Ла-Манш за соцпрограммой и финансовым пособием для беженцев.

Отмечается, что, в частности, количество полицейских, патрулирующих французские пляжи, увеличится более чем вдвое, чтобы препятствовать отправлению лодок. В прошлом году Франция уже удвоила число офицеров, а также улучшила обмен разведданными и приобрела более передовые технологии, что позволило в текущем году предотвратить вдвое больше незаконных пересечений границы, чем за аналогичный период 2020 года. Теперь в договоре говорится о долгосрочном плане создания "умной границы". Законопроект, на фоне которого было подписано соглашение, по мнению разработчиков в британском правительстве, поможет снизить преступность.

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"Передовые технологии позволят определять, где предпринимаются попытки незаконного пересечения границы, и направлять туда сотрудников французских правоохранительных органов, тем самым предотвращая риск для жизни мигрантов при входе в воду", — поясняют в правительстве Британии.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье толпа мигрантов устроила разборки со стрельбой во дворе жилого дома. В ход шли палки, бутылки и другие подручные средства. Причины конфликта, как и его участников, сейчас устанавливают правоохранители. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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