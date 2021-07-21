Великобритания и Франция договорились усилить борьбу с незаконной миграцией, соглашение об этом было подписано министрами внутренних дел двух стран Прити Пател и Жеральдом Дарманеном, сообщает британское правительство. Представители правоохранительных структур предполагают, что это позволит уменьшить количество мигрантов, которые бегут из Франции в Великобританию через Ла-Манш за соцпрограммой и финансовым пособием для беженцев.

Отмечается, что, в частности, количество полицейских, патрулирующих французские пляжи, увеличится более чем вдвое, чтобы препятствовать отправлению лодок. В прошлом году Франция уже удвоила число офицеров, а также улучшила обмен разведданными и приобрела более передовые технологии, что позволило в текущем году предотвратить вдвое больше незаконных пересечений границы, чем за аналогичный период 2020 года. Теперь в договоре говорится о долгосрочном плане создания "умной границы". Законопроект, на фоне которого было подписано соглашение, по мнению разработчиков в британском правительстве, поможет снизить преступность.

"Передовые технологии позволят определять, где предпринимаются попытки незаконного пересечения границы, и направлять туда сотрудников французских правоохранительных органов, тем самым предотвращая риск для жизни мигрантов при входе в воду", — поясняют в правительстве Британии.