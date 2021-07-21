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Захарова ответила на обвинения Пшидача в несоблюдении РФ международного права

По словам дипломата, обломки воздушного судна президента Леха Качиньского находятся на территории России из-за проведения следственных мероприятий в рамках процессуального кодекса. Всё законно.

20 июля, 22:14
<p>Фото © Facebook / <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1417599765731282951/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Фото © Facebook / МИД РФ

Заявления Польши о несоблюдении Россией международного права и удерживании обломков разбившегося в 2010 году самолёта президента Леха Качиньского несостоятельны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российские МИД и иные профильные ведомства уже неоднократно заявляли, что до момента завершения в нашей стране следственных действий, которые проводятся в том числе на основании всё новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения вещественные доказательства должны находиться на территории Российской Федерации", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

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Попытки Польши апеллировать к международному праву, добиваясь возвращения обломков президентского Ту-154 в Варшаву, абсолютно беспочвенны, отметила она. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что как раз в соответствии с международной практикой вещественные доказательства передаются только после завершения следственных действий, которые в данном случае продолжаются. И польская сторона неоднократно ставилась в известность об этих правилах процедуры. При этом российская сторона неоднократно подтверждала готовность обеспечить польским следователям доступ к обломкам борта, подчеркнула Захарова.

Со своей стороны Генеральная прокуратура России обратилась к польской стороне с просьбой о предоставлении копий стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшегося непосредственно перед авиакатастрофой. Как отмечает дипломат, ответ пока не получен.

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"Рассчитываем, что эти материалы помогут пролить дополнительный свет на обстоятельства трагедии, случившейся 10 апреля 2010 года. Это к вопросу о том, кто "не выполняет свои обязанности и не отвечает на призывы международного сообщества", — заключила Захарова.

Ранее Лайф писал, что замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач раскритиковал РФ за отказ вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолёта президента Леха Качиньского и обвинил Москву в "неуважении принципов цивилизованного мира".

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Напомним, катастрофа под Смоленском произошла 10 апреля 2010 года. Несмотря на предупреждения диспетчера о необходимости второго захода, пилот польского самолёта принял решение садиться, в результате чего не справился с управлением и врезался в берёзу, которая росла перед взлётной полосой. Тем временем в Польше заявили, что разрушения крыла самолёта Качиньского носят следы взрыва. Техническая комиссия МАК не выявила признаков взрыва на борту рухнувшего Ту-154. Российская сторона заявляла, что обломки остаются в стране до завершения расследования. Польская сторона при этом продлила срок расследования уголовного дела до конца 2021 года.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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