Захарова ответила на обвинения Пшидача в несоблюдении РФ международного права

Заявления Польши о несоблюдении Россией международного права и удерживании обломков разбившегося в 2010 году самолёта президента Леха Качиньского несостоятельны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российские МИД и иные профильные ведомства уже неоднократно заявляли, что до момента завершения в нашей стране следственных действий, которые проводятся в том числе на основании всё новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения вещественные доказательства должны находиться на территории Российской Федерации", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Попытки Польши апеллировать к международному праву, добиваясь возвращения обломков президентского Ту-154 в Варшаву, абсолютно беспочвенны, отметила она. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что как раз в соответствии с международной практикой вещественные доказательства передаются только после завершения следственных действий, которые в данном случае продолжаются. И польская сторона неоднократно ставилась в известность об этих правилах процедуры. При этом российская сторона неоднократно подтверждала готовность обеспечить польским следователям доступ к обломкам борта, подчеркнула Захарова.

Со своей стороны Генеральная прокуратура России обратилась к польской стороне с просьбой о предоставлении копий стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшегося непосредственно перед авиакатастрофой. Как отмечает дипломат, ответ пока не получен.

"Рассчитываем, что эти материалы помогут пролить дополнительный свет на обстоятельства трагедии, случившейся 10 апреля 2010 года. Это к вопросу о том, кто "не выполняет свои обязанности и не отвечает на призывы международного сообщества", — заключила Захарова.

Ранее Лайф писал, что замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач раскритиковал РФ за отказ вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолёта президента Леха Качиньского и обвинил Москву в "неуважении принципов цивилизованного мира".