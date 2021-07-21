Как минимум 12 человек погибли в результате затоплений в китайском метро. Видео © Соцсети

Сильные дожди обрушились на китайскую провинцию Хэнань. Согласно данным местных властей и СМИ, в результате выпало большое количество осадков, которые затопили метро и разрушили плотину. В метрополитене погибло как минимум 12 человек.

Большое количество воды скопилась на парковке над пятой линией городского метрополитена в Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань). Как итог, вода затопила тоннель метрополитена и железнодорожные пути. На кадрах в социальных сетях видно, что пассажиры одного из поездов стояли по шею в воде, а некоторые люди спасались от стихии, продвигаясь по тоннелю пешком.