Как минимум 12 человек погибли в результате затоплений в китайском метро
За последние сутки в центральной и западной частях провинции Хэнань выпало от 50 до 90 миллиметров осадков.
Как минимум 12 человек погибли в результате затоплений в китайском метро. Видео © Соцсети
Сильные дожди обрушились на китайскую провинцию Хэнань. Согласно данным местных властей и СМИ, в результате выпало большое количество осадков, которые затопили метро и разрушили плотину. В метрополитене погибло как минимум 12 человек.
Большое количество воды скопилась на парковке над пятой линией городского метрополитена в Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань). Как итог, вода затопила тоннель метрополитена и железнодорожные пути. На кадрах в социальных сетях видно, что пассажиры одного из поездов стояли по шею в воде, а некоторые люди спасались от стихии, продвигаясь по тоннелю пешком.
Сотрудники метрополитена организовали эвакуацию людей и в общей сложности вывели около 500 пассажиров. Однако 12 человек погибли, ещё пятеро получили ранения и были госпитализированы.
А 14 июля мощные ливни обрушились на западную часть Германии в результате действия циклона "Бренд", из-за наводнения страна объявила режим военной катастрофы. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. А дожди между тем продолжают усугублять ситуацию на западе страны. Из-за наводнения пришлось приостановить железнодорожное сообщение между ФРГ и Чехией.
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