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Как минимум 12 человек погибли в результате затоплений в китайском метро

За последние сутки в центральной и западной частях провинции Хэнань выпало от 50 до 90 миллиметров осадков.

20 июля, 21:57

Как минимум 12 человек погибли в результате затоплений в китайском метро. Видео © Соцсети

Сильные дожди обрушились на китайскую провинцию Хэнань. Согласно данным местных властей и СМИ, в результате выпало большое количество осадков, которые затопили метро и разрушили плотину. В метрополитене погибло как минимум 12 человек.

Большое количество воды скопилась на парковке над пятой линией городского метрополитена в Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань). Как итог, вода затопила тоннель метрополитена и железнодорожные пути. На кадрах в социальных сетях видно, что пассажиры одного из поездов стояли по шею в воде, а некоторые люди спасались от стихии, продвигаясь по тоннелю пешком.

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Пассажиры по пояс в воде: В китайской провинции из-за тайфуна затопило метро

Сотрудники метрополитена организовали эвакуацию людей и в общей сложности вывели около 500 пассажиров. Однако 12 человек погибли, ещё пятеро получили ранения и были госпитализированы.

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А 14 июля мощные ливни обрушились на западную часть Германии в результате действия циклона "Бренд", из-за наводнения страна объявила режим военной катастрофы. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. А дожди между тем продолжают усугублять ситуацию на западе страны. Из-за наводнения пришлось приостановить железнодорожное сообщение между ФРГ и Чехией.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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