Двое строителей погибли на северо-востоке Москвы

Двое рабочих погибли во время строительства жилого дома в Измайловском проезде в Москве. По данным Лайфа, они сорвались с десятого этажа, а сверху их присыпало мусором. Ещё один строитель выжил в результате инцидента.

Все трое принимали участие в демонтаже монтажной плиты, которая находилась на уровне десятого этажа. Плита сорвалась и утянула с собой рабочих. Один сумел зацепиться, избежав падения с большой высоты, а двое других — 39-летний и 32-летний строители — сорвались вниз.

Сама плита зависла на уровне четвёртого и пятого этажей, погибших строителей сверху частично засыпало мусором. Проверку по данному факту уже проводит московская прокуратура.