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Двое строителей погибли на северо-востоке Москвы

Рабочие участвовали в демонтаже плиты на десятом этаже новостройки. Во время процесса конструкция сорвалась и утащила с собой мужчин.

20 июля, 21:33
<p>Фото © Прокуратура г. Москвы</p>

Фото © Прокуратура г. Москвы

Двое рабочих погибли во время строительства жилого дома в Измайловском проезде в Москве. По данным Лайфа, они сорвались с десятого этажа, а сверху их присыпало мусором. Ещё один строитель выжил в результате инцидента.

Все трое принимали участие в демонтаже монтажной плиты, которая находилась на уровне десятого этажа. Плита сорвалась и утянула с собой рабочих. Один сумел зацепиться, избежав падения с большой высоты, а двое других — 39-летний и 32-летний строители — сорвались вниз.

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Сама плита зависла на уровне четвёртого и пятого этажей, погибших строителей сверху частично засыпало мусором. Проверку по данному факту уже проводит московская прокуратура.

А вот в Подмосковье в конце апреля строители устроили жёсткую драку со стрельбой. В ход пошли кулаки, дубинки и даже один травматический пистолет.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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