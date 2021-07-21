В Кирове сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем, который вёз собаку купаться на пруд. Видео © LIFE

В Кирове сотрудники ДПС задержали пьяного водителя-собачника, который вёз своего мопса купаться на пруд. На требования полицейских остановить машину мужчина не реагировал, из-за чего правоохранителям пришлось устроить погоню, но в итоге лихача поймали. Об этом Лайфу сообщил источник.

Момент задержания нарушителя попал на видео, кадры оказались в распоряжении Лайфа. В ролике видно, что мужчина действительно пьян, как и его товарищи, при этом он не понимает предъявляемых ему претензий. Отметим, что о безопасности собаки водитель не подумал и после задержания, в момент погрузки транспортного средства на эвакуатор, забыл её в автомобиле.

Отмечается, что друзья горе-собаковода, услышав, что эвакуатор уже подъехал, сели в машину и пытались помешать погрузке. Однако путь им преградил инспектор и товарищи забрали вещи из автомобиля, но забыли там мопса. Собака после такой безалаберности хозяина попыталась спрятаться в патрульной машине. Мужчина пообещал, что теперь пьяным за руль никогда не сядет и будет более заботливым к своему четвероногому другу.

Сам мужчина был опечален тем фактом, что его остановили, и даже собрал консилиум из родственников, которые хотели собирать деньги, чтобы машину не увозили. Но при этом они не отрицали, что нарушитель выпил и после этого сел за руль.