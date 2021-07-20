Врач рассказал об особенностях прививки от коронавируса при аллергии

Если человек имеет явные симптомы аллергии, например заложенность носа или сильный кашель, то прививку от коронавируса стоит делать после лечения. Об этом заявил авторитетный врач-вакцинолог, инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач медицинского центра "Лидер медицина" Евгений Тимаков в беседе с kp.ru.

Он отметил, что иммуноглобулины класса IgE — это особые антитела, которые участвуют в развитии аллергических реакций. Их повышенный уровень может постоянно держаться, что и означает склонность человека к аллергии.

"Повышение IgE не является противопоказанием к вакцинации кроме случаев, когда точно известно, что конкретная прививка содержит вещество-аллерген", — подчеркнул Тимаков.

Также врач заявил, что во время обострения аллергических реакций (не исключая сезонное цветение растений) — когда у человека присутствует сильный кашель, заложен нос, есть сыпь, воспалена слизистая глаз и подобные симптомы — вакцинироваться не стоит. Для начала нужно пролечиться, снять симптоматику и уже тогда идти делать прививку.

Тимаков подчеркнул, что отёк Квинке не является противопоказанием к прививке от коронавируса, если только такой аллергический симптом не стал реакцией на вакцину от гриппа. В таком случае, отметил врач, необходима консультация специалиста.

"Здесь обязательно нужна консультация профильного врача, аллерголога-иммунолога. После оценки рисков может быть принято решение о вакцинации, но проводиться она должна только в условиях больницы. Выездной прививочный пункт в парке или торговом центре в данном случае не подойдёт", — заявил Тимаков.

То же касается и аллергической крапивницы. По словам эксперта, здесь должен принимать решение врач-аллерголог с учётом состояния здоровья, возраста и сопутствующих патологий у конкретного пациента. Если вакцинация допускается, то она проводится строго в условиях больницы.