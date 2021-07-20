Российского программиста Левашова в США приговорили к сроку, который он уже отбыл

Федеральный суд в американском городе Хартфорд, штат Коннектикут, приговорил россиянина Петра Левашова, который проходит по делу о хакерстве, к сроку, который он уже отбыл. Ранее гражданин РФ признал себя виновным.

"Я решил, что приговор к уже проведённому в заключении сроку является достаточным. Вы находитесь под стражей уже 33 месяца", — сказал судья Роберт Чатини.

Теперь Левашов будет ещё три года находиться под наблюдением правоохранителей. Суд не исключает, что россиянина могут депортировать из Штатов. Однако обвинение не удовлетворено таким приговором: они требовали, чтобы Левашову дали минимум 12 лет тюрьмы. В качестве отягчающих обстоятельств прокуратура заявляла нанесённый ущерб на сумму более чем в 3,5 миллиона долларов, наличие десяти или более жертв, умышленный характер преступных действий, сложный технический характер преступления и наличие у подсудимого специальных знаний для его совершения.