Российского программиста Левашова в США приговорили к сроку, который он уже отбыл
Гражданин РФ пробыл под стражей 33 месяца. При этом сторона обвинения запрашивала для него минимум 12 лет заключения.
Фото © LIFE / Фото предоставлено супругой Петра Левашова
Федеральный суд в американском городе Хартфорд, штат Коннектикут, приговорил россиянина Петра Левашова, который проходит по делу о хакерстве, к сроку, который он уже отбыл. Ранее гражданин РФ признал себя виновным.
"Я решил, что приговор к уже проведённому в заключении сроку является достаточным. Вы находитесь под стражей уже 33 месяца", — сказал судья Роберт Чатини.
Теперь Левашов будет ещё три года находиться под наблюдением правоохранителей. Суд не исключает, что россиянина могут депортировать из Штатов. Однако обвинение не удовлетворено таким приговором: они требовали, чтобы Левашову дали минимум 12 лет тюрьмы. В качестве отягчающих обстоятельств прокуратура заявляла нанесённый ущерб на сумму более чем в 3,5 миллиона долларов, наличие десяти или более жертв, умышленный характер преступных действий, сложный технический характер преступления и наличие у подсудимого специальных знаний для его совершения.
Напомним, Петра Левашова задержали в апреле 2017 года во время отдыха вместе с семьёй в испанской Барселоне и экстрадировали в США. Американские власти считают, что россиянин несколько лет "создавал кибернетическую инфраструктуру в форме ботнет, или сети компьютеров". Программисту грозило до 50 лет лишения свободы.
Комментариев: 0