Появились новые кадры из "золотого дворца" задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

"Золотой дворец" задержанного главы УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставрополью. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

Депутат и председатель Комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн опубликовал видеокадры из дома начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, которого подозревают в организации преступного сообщества, взяточничестве и превышении должностных полномочий.

На опубликованных кадрах видно, что стоимость содержимого дома, вероятно, в разы превышает сумму той взятки, о которой говорят следователи СК. Здесь и мебель ручной работой, обитая резными панелями, и бильярдная, и сделанные из шёлка стены. Также на потолке висят многочисленные дворцовые плафоны, а раковины и унитазы сделаны из золота или позолоты.