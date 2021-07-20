Появились новые кадры из "золотого дворца" задержанного главы УГИБДД по Ставрополью
Дом скрывал богатства на сумму, которая, вероятно, во много раз превышает ту, незаконное получение которой инкриминируют Алексею Сафонову.
"Золотой дворец" задержанного главы УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставрополью. Видео © Telegram / Александр Хинштейн
Депутат и председатель Комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн опубликовал видеокадры из дома начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, которого подозревают в организации преступного сообщества, взяточничестве и превышении должностных полномочий.
На опубликованных кадрах видно, что стоимость содержимого дома, вероятно, в разы превышает сумму той взятки, о которой говорят следователи СК. Здесь и мебель ручной работой, обитая резными панелями, и бильярдная, и сделанные из шёлка стены. Также на потолке висят многочисленные дворцовые плафоны, а раковины и унитазы сделаны из золота или позолоты.
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Напомним, утром 20 июля стало известно о задержании Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей.
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