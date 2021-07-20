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"Главное, чтобы было с кем роскошь разделить": Волочкова восхитилась интерьерами "золотого дворца" главы УГИБДД по Ставрополью

Кто на что наработал, тот то и заработал, заявила нам балерина. Она призвала "не мерить людей под одну гребёнку", предложив оценивать по поступкам.

20 июля, 19:43

Фото © Instagram / volochkova_art

Запись © LIFE

Российская балерина, актриса и общественный деятель Анастасия Волочкова в беседе с Лайфом оценила интерьеры "золотого особняка" задержанного начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Артистка высказала своё восхищение "очень красивым, классным домом".

"Какая разница, кто как живёт? Кто на что наработал, тот то и заработал. У любого человека может быть самый роскошный дом и особняки. И что, меня потом тоже будете обвинять, что у меня дом в такой роскоши? Да, он такой, но я его заработала своим трудом и своими мозолями кровавыми", — сказала Волочкова.

Дом Волочковой. Фото предоставлено Лайфу Анастасией Волочковой

Дом Волочковой. Фото предоставлено Лайфу Анастасией Волочковой

По её словам, не надо осуждать людей за ту роскошь, к которой они пришли. Балерина приводит в пример себя, говоря, что сама заработала на первый в своей жизни особняк, который приобрела в 39 лет. А что происходит у других, ей неважно.

"Но когда вы мне прислали фото, я восхитилась. Дом очень красивый, классный. Самое главное, чтобы было с кем эту роскошь разделить", — заявила нам Анастасия Волочкова.

Балерина считает, что нельзя под одну гребёнку стричь людей, которые зарабатывают деньги действительно своим трудом, и тех, кто устраивает "роскошь и благость" за бюджетные средства. По её мнению, рассуждать на тему того, кто в каких квартирах или домах живёт, не стоит. Главное — какие поступки совершают люди.

"Если они их совершают — это одно, а если они грабят и наживаются — это совсем другое. Я не делала ни одного, ни другого. И на протяжении 17 лет вся моя деятельность благотворительная, мы всех зрителей приглашаем бесплатно. И то, какой у меня дом, это нельзя сравнивать", — отметила Волочкова.

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Напомним, утром 20 июля стало известно о задержании Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей.

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото из особняка Сафонова — и он поражает размахом. Там есть и парная с купелью, и бильярдная, и спортзал. Но больше всего там золота — золотая лепнина на потолках и мебели, золотые раковины и унитазы.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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