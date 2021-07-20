В Подмосковье годовалую девочку госпитализировали с ножевыми ранениями

В подмосковном Егорьевске годовалая девочка получила тяжёлые ножевые ранения, после чего её госпитализировали. По факту произошедшего в отношении матери малышки возбудили уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Причинение тяжкого вреда здоровью". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СКР по Московской области Ольгу Врадий.

"Предварительно установлено, что мать девочки оставила её одну в квартире в ночное время, поставив тем самым в опасное для её жизни или здоровья состояние", — сообщила Врадий.

Кроме того, по факту произошедшего проводит проверку Прокуратура Московской области. Как уточнили в ведомстве, ребёнок был доставлен с ножевыми ранениями около пяти утра. Отмечается, что малышка находилась в квартире вместе с другим шестилетним ребёнком без присмотра взрослых.

По данным источника ТАСС, предположительно, ранения нанёс старший ребёнок. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия с применением криминалистической техники и средств, допрошены свидетели, назначены экспертизы.