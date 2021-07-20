Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв за год работы в регионе продемонстрировал способность улаживать конфликт и договариваться с очень разными людьми, считают опрошенные Лайфом эксперты.

Председатель экспертного совета корпоративной некоммерческой организации "Союз российских городов" Андрей Максимов отметил, что этот год оказался очень показателен: можно было увидеть, с чего всё начиналось и к чему пришли сегодня. Специалист напомнил, что "начиналось всё с многотысячных митингов протеста, неблагоприятной встречи московского, как тогда многим казалось, назначенца" и казавшегося невозможным урегулирования ситуации.

"Мы видим, что Михаил Дегтярёв продемонстрировал способность улаживать конфликт, способность договариваться с очень разными людьми, начиная от мэров крупных городов, прежде всего города Хабаровска, представляя совсем другую политическую партию, заканчивая своими однопартийцами из ЛДПР, которые представляют группу ушедшего губернатора Фургала. Он уже, наверное, не воспринимается как московский назначенец, потому что показывает хабаровский патриотизм", — отметил Андрей Максимов.

Специалист привёл яркий пример патриотизма Дегтярёва: это отстаивание изображения Хабаровска на пятитысячной купюре. По словам Максимова, врио губернатора добился определённых успехов в федеральном лоббировании и это чрезвычайно важно для него как для лидера региона.

Собеседник указал, что Дегтярёв решает проблемы, которые давно обсуждаются в Хабаровском крае. Например, расселение бараков ранее озвучивалось как идея, а сейчас реализуется на практике.

"Всё это в совокупности — способности к диалогу, способности к реализации тех инициатив, которых ждут люди, привлечение федеральных ресурсов поддержки — дало ожидаемый результат. Год назад казалось, что ресурс поддержки Дегтярёва ничтожен, а антирейтинг огромен, сегодня его показатели поддержки, в том числе показатели антирейтинга, приблизились к среднему для Дальнего Востока показателю", — сказал Андрей Максимов.

В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что Дегтярёв справился с задачами, которые перед ним поставил президент Владимир Путин, назначая его исполняющим обязанности главы региона.

"Наверное, мало времени прошло, чтобы оценивать его как хозяйственника, но тем не менее можно сказать, что хуже не стало. Как власть региона на федеральном уровне Дегтярёв потрясающе себя проявил. Думаю, что он победит на предстоящих выборах в сентябре. Там интересные конкуренты, конкурентные выборы. Я считаю, что тренд на недоверие к власти у Дегтярёва переломить удалось", — сказал Алексей Мартынов.

Ранее Путин пожелал успехов Дегтярёву в предвыборной кампании. Досрочные выборы губернатора Хабаровского края состоятся 19 сентября, в единый день голосования.