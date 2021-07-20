Лавров и Керри обсудили итоги визита спецпосланника президента США в Москву
Они, в частности, обсудили подготовку к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Фото © МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник президента США по климату Джон Керри обсудили по телефону итоги визита последнего в Москву. Беседу инициировала американская сторона.
"Стороны обсудили итоги визита спецпредставителя президента США в Москву с акцентом на важность двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении, совместной подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго", — говорится в распространённом сообщении МИД РФ.
Отметим, 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата организуется Великобританией и Италией 31 октября – 12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго. Мероприятие изначально должно было пройти в ноябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.
Ранее Лайф сообщал о трёхдневном визите Керри в Москву с 12 по 15 июля. Он встретился с Сергеем Лавровым, в МИД России сочли его визит позитивным сигналом. Также президент России Владимир Путин обсудил вопросы климата с Джоном Керри. В ходе беседы обе стороны отметили, что Москве и Вашингтону предстоит работать над решением климатических вопросов, связанных с Арктикой.
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