Лавров и Керри обсудили итоги визита спецпосланника президента США в Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник президента США по климату Джон Керри обсудили по телефону итоги визита последнего в Москву. Беседу инициировала американская сторона.

"Стороны обсудили итоги визита спецпредставителя президента США в Москву с акцентом на важность двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении, совместной подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго", — говорится в распространённом сообщении МИД РФ.

Отметим, 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата организуется Великобританией и Италией 31 октября – 12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго. Мероприятие изначально должно было пройти в ноябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.