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Лавров и Керри обсудили итоги визита спецпосланника президента США в Москву

Они, в частности, обсудили подготовку к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

20 июля, 19:08
<p>Фото © <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4824997" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Фото © МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник президента США по климату Джон Керри обсудили по телефону итоги визита последнего в Москву. Беседу инициировала американская сторона.

"Стороны обсудили итоги визита спецпредставителя президента США в Москву с акцентом на важность двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении, совместной подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго", — говорится в распространённом сообщении МИД РФ.

"Часть моего плана": Керри пошутил о рекордной жаре в Москве во время его визита

"Часть моего плана": Керри пошутил о рекордной жаре в Москве во время его визита

Отметим, 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата организуется Великобританией и Италией 31 октября – 12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго. Мероприятие изначально должно было пройти в ноябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

Ранее Лайф сообщал о трёхдневном визите Керри в Москву с 12 по 15 июля. Он встретился с Сергеем Лавровым, в МИД России сочли его визит позитивным сигналом. Также президент России Владимир Путин обсудил вопросы климата с Джоном Керри. В ходе беседы обе стороны отметили, что Москве и Вашингтону предстоит работать над решением климатических вопросов, связанных с Арктикой.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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