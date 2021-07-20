В Москве завершились переговоры Путина и Алиева

В Кремле завершились двухчасовые переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В течение пары часов лидеры обсудили вопросы экономического сотрудничества, борьбы с коронавирусом, совместное производство вакцин и урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Путин также поздравил своего собеседника с Курбан-байрамом.

Ранее Лайф писал, что Путин на встрече с Алиевым заявил об активном восстановлении экономических отношений РФ и Азербайджана. Глава государства отметил, что у Москвы и Баку есть много направлений сотрудничества, в ближайшее время Россия планирует направить в республику представительную делегацию.