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В Москве завершились переговоры Путина и Алиева

Лидеры РФ и Азербайджана обсудили вопросы экономического сотрудничества, борьбы с коронавирусом, совместное производство вакцин, урегулирование конфликта в Карабахе.

20 июля, 18:51
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

В Кремле завершились двухчасовые переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Переговоры завершились", — указал официальный представитель Кремля.

Путин и Алиев обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Путин и Алиев обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

В течение пары часов лидеры обсудили вопросы экономического сотрудничества, борьбы с коронавирусом, совместное производство вакцин и урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Путин также поздравил своего собеседника с Курбан-байрамом.

"Находимся в тесном контакте": Песков отреагировал на желание Турции разместить военную базу в Азербайджане

"Находимся в тесном контакте": Песков отреагировал на желание Турции разместить военную базу в Азербайджане

Ранее Лайф писал, что Путин на встрече с Алиевым заявил об активном восстановлении экономических отношений РФ и Азербайджана. Глава государства отметил, что у Москвы и Баку есть много направлений сотрудничества, в ближайшее время Россия планирует направить в республику представительную делегацию.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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