В Москве завершились переговоры Путина и Алиева
Лидеры РФ и Азербайджана обсудили вопросы экономического сотрудничества, борьбы с коронавирусом, совместное производство вакцин, урегулирование конфликта в Карабахе.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
В Кремле завершились двухчасовые переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Переговоры завершились", — указал официальный представитель Кремля.
В течение пары часов лидеры обсудили вопросы экономического сотрудничества, борьбы с коронавирусом, совместное производство вакцин и урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Путин также поздравил своего собеседника с Курбан-байрамом.
"Находимся в тесном контакте": Песков отреагировал на желание Турции разместить военную базу в Азербайджане
Ранее Лайф писал, что Путин на встрече с Алиевым заявил об активном восстановлении экономических отношений РФ и Азербайджана. Глава государства отметил, что у Москвы и Баку есть много направлений сотрудничества, в ближайшее время Россия планирует направить в республику представительную делегацию.
Комментариев: 0