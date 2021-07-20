В Воронеже за попытку дачи взятки задержан бывший замглавы ГИБДД с 22 квартирами

В Воронеже задержали бывшего замначальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Воронежской области Игоря Качкина по подозрению в попытке дачи взятки должностному лицу в размере 30 тысяч рублей. Ранее у полицейского были трудности с прокуратурой, заинтересовавшейся находящимися в его пользовании 22 квартирами. О задержании сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

"По предварительным данным, 41-летний начальник одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Воронежской области предложил сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за оказание содействия своему знакомому в допуске и сдаче квалификационного экзамена на право управления транспортным средством в целях дальнейшего получения водительского удостоверения", — отмечено в релизе.

Сотрудник полиции не принял предложение Качкина, а последнего задержали по статье о покушении на дачу взятки. На допросе экс-замначальника регионального УГИБДД ГУ МВД РФ сознался в содеянном и дал подробные показания. Имя Качкина в сообщении ведомства не упоминается, однако из открытых источников известно, что в 2020 году его перевели начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району.