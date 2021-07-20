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В Воронеже за попытку дачи взятки задержан бывший замглавы ГИБДД с 22 квартирами

Полицейский предложил своему коллеге 30 тысяч рублей за помощь знакомому в сдаче экзамена на право управления транспортным средством.

20 июля, 18:36
<p>Фото © <a href="https://xn--90adear.xn--p1ai/r/66/Gosavtoinspekciya/direction/item/332/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УГИБДД ГУ МВД РФ по Воронежской области</a></p>

Фото © УГИБДД ГУ МВД РФ по Воронежской области

В Воронеже задержали бывшего замначальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Воронежской области Игоря Качкина по подозрению в попытке дачи взятки должностному лицу в размере 30 тысяч рублей. Ранее у полицейского были трудности с прокуратурой, заинтересовавшейся находящимися в его пользовании 22 квартирами. О задержании сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

"По предварительным данным, 41-летний начальник одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Воронежской области предложил сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за оказание содействия своему знакомому в допуске и сдаче квалификационного экзамена на право управления транспортным средством в целях дальнейшего получения водительского удостоверения", — отмечено в релизе.

Сотрудник полиции не принял предложение Качкина, а последнего задержали по статье о покушении на дачу взятки. На допросе экс-замначальника регионального УГИБДД ГУ МВД РФ сознался в содеянном и дал подробные показания. Имя Качкина в сообщении ведомства не упоминается, однако из открытых источников известно, что в 2020 году его перевели начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району.

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Напомним, что Игорь Качкин ранее объяснил общественности, откуда у него взялись 22 квартиры.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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