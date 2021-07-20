Bloomberg выяснил детали сделки между США и Германией по "Северному потоку – 2"

Вашингтон и Берлин готовы в ближайшее время договориться насчёт того, чтобы Германия ввела санкции против РФ, если Москва будет использовать газ "как оружие" против Украины, сообщает Bloomberg. Речь идёт об ограничениях российского энергетического экспорта в случае давления России на Киев.

Издание ссылается на источник — высокопоставленного американского чиновника. Ожидается, что соглашение между двумя столицами будет подписано в ближайшие дни — перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Согласно проекту, Штаты и Германия будут стремиться продвигать инвестиции в размере до одного миллиарда долларов в так называемый Зелёный фонд, чтобы помочь Киеву перейти на более чистые источники энергии. В тексте также говорится, что ФРГ обязуется вложить в фонд первоначальные 175 миллионов долларов. Более точные формулировки ответных действий Берлина не указываются, чтобы Россия не знала подробностей относительно предпринимаемых Западом шагов и не была готова к последствиям своих якобы пагубных действий. При этом не исключается ограничение поставок газа из РФ в Германию.