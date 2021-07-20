Bloomberg выяснил детали сделки между США и Германией по "Северному потоку – 2"
Берлин намерен способствовать продлению не менее чем на десять лет договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины, они истекают в 2024 году.
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Вашингтон и Берлин готовы в ближайшее время договориться насчёт того, чтобы Германия ввела санкции против РФ, если Москва будет использовать газ "как оружие" против Украины, сообщает Bloomberg. Речь идёт об ограничениях российского энергетического экспорта в случае давления России на Киев.
Издание ссылается на источник — высокопоставленного американского чиновника. Ожидается, что соглашение между двумя столицами будет подписано в ближайшие дни — перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Согласно проекту, Штаты и Германия будут стремиться продвигать инвестиции в размере до одного миллиарда долларов в так называемый Зелёный фонд, чтобы помочь Киеву перейти на более чистые источники энергии. В тексте также говорится, что ФРГ обязуется вложить в фонд первоначальные 175 миллионов долларов. Более точные формулировки ответных действий Берлина не указываются, чтобы Россия не знала подробностей относительно предпринимаемых Западом шагов и не была готова к последствиям своих якобы пагубных действий. При этом не исключается ограничение поставок газа из РФ в Германию.
Ранее Лайф писал о скором соглашении Германии и США по "Северному потоку – 2". В СМИ сообщалось, что стороны близки к заключению договорённостей, которые позволят избежать дальнейших американских санкций против оператора трубопровода.
Напомним, советник Госдепа США Дерек Шолле 20 и 21 июля находится с рабочим визитом на Украине, чтобы обсудить трубопровод, против которого выступает Киев, прежде чем отправиться в Польшу с 21 по 23 июля, которая также против этого проекта.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Ранее в Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу. Тем временем Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Известно, что Меркель выразила надежду на сохранение транзита газа через Украину, а Байден назвал бессмысленным введение санкций против участников "Северного потока – 2". Между тем Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину.
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