НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Bloomberg выяснил детали сделки между США и Германией по "Северному потоку – 2"

Берлин намерен способствовать продлению не менее чем на десять лет договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины, они истекают в 2024 году.

20 июля, 18:45
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GazpromNews/photos/a.275772469157362/3479863105414933" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газпром</a></p>

Фото © Facebook / Газпром

Вашингтон и Берлин готовы в ближайшее время договориться насчёт того, чтобы Германия ввела санкции против РФ, если Москва будет использовать газ "как оружие" против Украины, сообщает Bloomberg. Речь идёт об ограничениях российского энергетического экспорта в случае давления России на Киев.

Издание ссылается на источник — высокопоставленного американского чиновника. Ожидается, что соглашение между двумя столицами будет подписано в ближайшие дни — перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Согласно проекту, Штаты и Германия будут стремиться продвигать инвестиции в размере до одного миллиарда долларов в так называемый Зелёный фонд, чтобы помочь Киеву перейти на более чистые источники энергии. В тексте также говорится, что ФРГ обязуется вложить в фонд первоначальные 175 миллионов долларов. Более точные формулировки ответных действий Берлина не указываются, чтобы Россия не знала подробностей относительно предпринимаемых Западом шагов и не была готова к последствиям своих якобы пагубных действий. При этом не исключается ограничение поставок газа из РФ в Германию.

Меркель заверила, что Берлин воспринимает всерьёз тревогу Киева насчёт транзита газа

Меркель заверила, что Берлин воспринимает всерьёз тревогу Киева насчёт транзита газа

Ранее Лайф писал о скором соглашении Германии и США по "Северному потоку – 2". В СМИ сообщалось, что стороны близки к заключению договорённостей, которые позволят избежать дальнейших американских санкций против оператора трубопровода.

Напомним, советник Госдепа США Дерек Шолле 20 и 21 июля находится с рабочим визитом на Украине, чтобы обсудить трубопровод, против которого выступает Киев, прежде чем отправиться в Польшу с 21 по 23 июля, которая также против этого проекта.

Эксперт назвал "крушением иллюзий" Украины ситуацию с эксплуатацией "Северного потока – 2"

Эксперт назвал "крушением иллюзий" Украины ситуацию с эксплуатацией "Северного потока – 2"

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Ранее в Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу. Тем временем Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Известно, что Меркель выразила надежду на сохранение транзита газа через Украину, а Байден назвал бессмысленным введение санкций против участников "Северного потока – 2". Между тем Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Советник Госдепа США обсудит "Северный поток – 2" во время визитов на Украину и в Польшу

вчера в 22:05

В МИД РФ заявили о наличии доказательств сотрудничества Армии США с ИГИЛ

сегодня в 14:24

СМИ рассказали о вероятной прослушке телефона Макрона спецслужбами Марокко

сегодня в 18:59

Глава ОАК рассказал о впечатлениях Путина от нового истребителя пятого поколения

сегодня в 19:18

У рэпера Славы КПСС сгорела квартира в Петербурге

сегодня в 19:10

Новости партнеров

Layer 1