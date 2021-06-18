Желание Турции, являющейся членом НАТО, разместить военную базу в Азербайджане является вопросом пристального внимания России, которая взаимодействует со странами для стабилизации обстановки в Закавказье. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это вопрос нашего пристального внимания. Мы взаимодействуем с Турцией в деле стабилизации обстановки в Закавказье. Мы находимся в тесном контакте и с Анкарой, и Баку, и Ереваном. И считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что стоит отказаться от элементов, которые могут стать причиной для роста напряжённости, а развёртывание военной инфраструктуры альянса вблизи границ с РФ является поводом для внимания и принятия мер для обеспечения безопасности страны.