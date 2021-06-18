"Находимся в тесном контакте": Песков отреагировал на желание Турции разместить военную базу в Азербайджане
Развёртывание инфраструктуры НАТО вблизи границ с РФ является поводом для внимания и принятия мер для обеспечения безопасности страны, заметил он.
Фото © Kremlin.ru
Желание Турции, являющейся членом НАТО, разместить военную базу в Азербайджане является вопросом пристального внимания России, которая взаимодействует со странами для стабилизации обстановки в Закавказье. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, это вопрос нашего пристального внимания. Мы взаимодействуем с Турцией в деле стабилизации обстановки в Закавказье. Мы находимся в тесном контакте и с Анкарой, и Баку, и Ереваном. И считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки", — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что стоит отказаться от элементов, которые могут стать причиной для роста напряжённости, а развёртывание военной инфраструктуры альянса вблизи границ с РФ является поводом для внимания и принятия мер для обеспечения безопасности страны.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил размещение военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения. Однако перед этим главы государств должны провести переговоры по данной теме с Владимиром Путиным.
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