НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Находимся в тесном контакте": Песков отреагировал на желание Турции разместить военную базу в Азербайджане

Развёртывание инфраструктуры НАТО вблизи границ с РФ является поводом для внимания и принятия мер для обеспечения безопасности страны, заметил он.

18 июня, 10:00
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65770/photos/65832" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Желание Турции, являющейся членом НАТО, разместить военную базу в Азербайджане является вопросом пристального внимания России, которая взаимодействует со странами для стабилизации обстановки в Закавказье. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это вопрос нашего пристального внимания. Мы взаимодействуем с Турцией в деле стабилизации обстановки в Закавказье. Мы находимся в тесном контакте и с Анкарой, и Баку, и Ереваном. И считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что стоит отказаться от элементов, которые могут стать причиной для роста напряжённости, а развёртывание военной инфраструктуры альянса вблизи границ с РФ является поводом для внимания и принятия мер для обеспечения безопасности страны.

Турция пообещала помочь Азербайджану "отстроить новый Карабах"

Турция пообещала помочь Азербайджану "отстроить новый Карабах"

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил размещение военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения. Однако перед этим главы государств должны провести переговоры по данной теме с Владимиром Путиным.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1