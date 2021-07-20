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СМИ рассказали о вероятной прослушке телефона Макрона спецслужбами Марокко

В Елисейском дворце заявили, что в случае подтверждения информации необходимо будет установить подлинную картину случившегося.

20 июля, 18:59
<p>Фото © Thierry Monasse / Getty Images</p>

Фото © Thierry Monasse / Getty Images

В 2019 году спецслужбы Королевства Марокко могли прослушивать телефонные номера президента Франции Эмманюэля Макрона и других высокопоставленных чиновников республики посредством программы Pegasus. Об этом сообщила газета Monde.

"В 2019 году номера главы государства, его премьер-министра (тогда пост занимал Эдуар Филипп. — Прим. Лайфа) и 14 министров были выбраны для возможного наблюдения посредством шпионской программы", — сказано в публикации издания.

В администрации президента Макрона заявили, что если подтвердятся эти данные, то последуют определённые шаги. В частности, будет установлена подлинная картина случившегося.

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Ранее мировые СМИ сообщали, что программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, применяемое спецслужбами для отслеживания и контроля преступников и террористов, использовалось для слежки за журналистами, политиками и бизнесменами по всему миру. В списке фигурирует около 600 политиков и чиновников, включая глав государств и премьер-министров, 189 журналистов, 85 правозащитников, 65 бизнесменов, а также военные и дипломаты.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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