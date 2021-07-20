СМИ рассказали о вероятной прослушке телефона Макрона спецслужбами Марокко

В 2019 году спецслужбы Королевства Марокко могли прослушивать телефонные номера президента Франции Эмманюэля Макрона и других высокопоставленных чиновников республики посредством программы Pegasus. Об этом сообщила газета Monde.

"В 2019 году номера главы государства, его премьер-министра (тогда пост занимал Эдуар Филипп. — Прим. Лайфа) и 14 министров были выбраны для возможного наблюдения посредством шпионской программы", — сказано в публикации издания.

В администрации президента Макрона заявили, что если подтвердятся эти данные, то последуют определённые шаги. В частности, будет установлена подлинная картина случившегося.