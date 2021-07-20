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У рэпера Славы КПСС сгорела квартира в Петербурге

Исполнитель показал фанатам фото и видео "с пепелища" и пожаловался, что впереди затраты на ремонт.

20 июля, 19:10

Фото © Twitter / СЛАВА КПСС

Рэпер Слава КПСС показал сгоревшее жильё. Видео © Instagram / kpss_begemot_official

Рэпер Вячеслав Машнов, известный так же, как Слава КПСС и Гнойный, рассказал о пожаре в своей квартире в Санкт-Петербурге. Фото и видео музыкант поделился в соцсетях, в том числе на личной странице в "Инстаграме".

На кадрах музыкант демонстрирует чёрные стены своего жилья и сетует, что ремонт квартиры после пожара — это очень не бюджетное занятие.

Рэперу Гнойному сократили срок ареста до одного дня

Рэперу Гнойному сократили срок ареста до одного дня

Пламя в доме рэп-исполнителя, судя по всему, вспыхнуло днём 19 июля. На тушение возгорания у спасателей ушло около часа. На месте работало 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. В двухкомнатной квартире в одной из комнат на площади в три квадратных метра обгорели обои и мебель. Сведений о пострадавших нет.

Напомним, ранее Гнойного задержали 3 февраля в Санкт-Петербурге за мелкое хулиганство — он громко выкрикивал на улице выражения про женские половые органы и ругался матом. В мае музыкант решил пойти в политику и стать депутатом Госдумы. Он рассказал, что принял решение после общения с друзьями-политиками, которые оказались "очень хорошими ребятами".

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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