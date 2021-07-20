Глава ОАК рассказал о впечатлениях Путина от нового истребителя пятого поколения ЛТС Checkmate. Видео © LIFE

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на МАКС-2021 в подмосковном Жуковском рассказал журналистам, в числе которых был корреспондент Лайфа, о впечатлениях президента РФ Владимира Путина от продемонстрированного ему новейшего российского истребителя пятого поколения ЛТС Checkmate.

"Мне показалось, что Владимир Владимирович был удовлетворён тем, что он увидел. Это действительно большой проект, который демонстрирует то количество инноваций, которые у нас есть, и нашу готовность делать покупки, которые будут глобально боеспособными долгие годы, как это было в советское время", — ответил Слюсарь на соответствующий вопрос.

Как уже сообщал Лайф, Владимиру Путину, который сегодня находился на площадках МАКС-2021, показали новый истребитель пятого поколения ЛТС Checkmate. В "Ростехе" подчеркнули, что ЛТС — лёгкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России ещё не было.