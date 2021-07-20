НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава ОАК рассказал о впечатлениях Путина от нового истребителя пятого поколения

По словам Юрия Слюсаря, этот проект демонстрирует все технические инновации, имеющиеся на данный момент в распоряжении отечественной авиации.

20 июля, 19:18

Скриншот видео © LIFE

Глава ОАК рассказал о впечатлениях Путина от нового истребителя пятого поколения ЛТС Checkmate. Видео © LIFE

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на МАКС-2021 в подмосковном Жуковском рассказал журналистам, в числе которых был корреспондент Лайфа, о впечатлениях президента РФ Владимира Путина от продемонстрированного ему новейшего российского истребителя пятого поколения ЛТС Checkmate.

"Мне показалось, что Владимир Владимирович был удовлетворён тем, что он увидел. Это действительно большой проект, который демонстрирует то количество инноваций, которые у нас есть, и нашу готовность делать покупки, которые будут глобально боеспособными долгие годы, как это было в советское время", — ответил Слюсарь на соответствующий вопрос.

Названа стоимость новейшего российского лёгкого истребителя

Названа стоимость новейшего российского лёгкого истребителя

Как уже сообщал Лайф, Владимиру Путину, который сегодня находился на площадках МАКС-2021, показали новый истребитель пятого поколения ЛТС Checkmate. В "Ростехе" подчеркнули, что ЛТС — лёгкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России ещё не было.

На МАКС-2021 представили самолёт МС-21-300

На МАКС-2021 представили самолёт МС-21-300

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов раскрыл смысл названия истребителя пятого поколения Checkmate. По его словам, ЛТС пятого поколения — это лёгкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать исход всей партии.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1