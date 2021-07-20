"Ни извинений, ни соболезнований": Отец трёхлетнего мальчика, которого насмерть сбила студентка в Москве, рассказал о реакции её семьи
Мужчина признался, что с ними пытался связаться адвокат Башкировой, но долгого разговора не получилось.
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Счастливые моменты в семье уроженца Череповца Максима и Елены оборвались в один миг, когда 18-летняя студентка Валерия Башкирова сбила на пешеходном переходе в Солнцеве троих детей. Одним из них был сын пары — трёхлетний мальчик, который позже скончался в больнице. По словам соседей, супруги приехали на свадьбу родственников, но торжество быстро сменилось трагедией.
Фото © Соцсети
Максим рассказал "Стархиту", что с ними связывался адвокат виновницы ДТП, но пока они с женой не готовы к такому разговору. "Ни извинений, ни соболезнований. Только то, что та девочка плохо ночами спит", — признался мужчина.
Мы не знаем, насколько далеко и как надолго посадят виновницу. Это решит суд. Но все-таки это максимум 7 лет колонии-поселения. И если одобрят, через два года она сможет выйти по УДО. Так что это не такое наказание, которое хотелось бы
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Из троих детей выжила лишь четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске. Её с легкими травмами и сотрясением забрали в больницу, но сейчас она уже находится дома. "С девочкой все хорошо, нас выписали. Следим за её состоянием. <...> Семье брата тоже очень тяжело, единственный ребёнок. Все соболезнования, что мне пишут, передаю им", — поделилась с подписчиками мама пострадавшей малышки.
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Людмила Геннадьевна — настоящая мама Валерии Башкировой — тоже рассказала, как семье тяжело из-за случившегося. "Мы все очень переживаем. Мне очень тяжело говорить обо всём. Мы искренне переживаем. Это же дети! Я переживаю за них так же, как за неё и за всех", — призналась женщина "360°".
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
16 июля в Солнцеве 18-летняя студентка Валерия Башкирова сбила на переходе маму с тремя детьми. Пятилетний мальчик погиб на месте, трёхлетний малыш — позже в больнице, а четырёхмесячной девочке повезло остаться лишь с травмами. Девушке теперь заменили два месяца домашнего ареста заключением под стражу в СИЗО. Прокуратура настаивает на ужесточении обвинения на часть 5 статьи 264 ("Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц"), что может привести к сроку до 7 лет в тюрьме. Источник из окружения семьи заявил, что Валерия признала свою вину: "Она полностью вину свою признала и раскаивается в том, что по её вине погибли дети".
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