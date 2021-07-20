"Ни извинений, ни соболезнований": Отец трёхлетнего мальчика, которого насмерть сбила студентка в Москве, рассказал о реакции её семьи

Мужчина признался, что с ними пытался связаться адвокат Башкировой, но долгого разговора не получилось.