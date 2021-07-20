Рябков заявил о продолжении выполнения Россией обязательств по ДОН до 18 декабря
Также Москва готова оплачивать свою долю расходов Консультативной комиссии до конца этого года. А вот пересмотра решения не будет. "Поезд ушёл", — подчеркнул замминистра МИД РФ.
Фото © Минобороны РФ
Россия после денонсации Договора по открытому небу (ДОН) и до своего выхода из него 18 декабря намерена как пользоваться правами, так и выполнять обязательства участника. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на открытии конференции государств – участников ДОН.
"В целом же Россия намерена в период до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства – участника ДОН, разумеется, с учётом реальной обстановки, связанной с пандемией CoViD-19 и, к сожалению, пока не дающей оснований для особого оптимизма", — сказал Рябков.
"Главные проигравшие — наши соседи" : Политолог объяснил, кому стоит сожалеть о выходе России из Договора по открытому небу
Замминистра отметил, что российская сторона готова оплачивать свою долю расходов Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН) до конца 2021 года. Однако юридическим основанием для этого, по его словам, должно быть решение ККОН, принятое только при участии России, а не после её выхода из сообщества. Рябков также уточнил, что пересмотра решения РФ о выходе из Договора по открытому небу до его вступления в силу 18 декабря не будет, "поезд ушёл".
В своём выступлении замглавы МИД РФ отметил, что на предложение вновь активировать переговорный механизм, созданный в связи с выходом из ДОН США, ответа не последовало. Он добавил, что если бы западные участники действительно были заинтересованы в том, чтобы Москва осталась в договоре, то они бы действовали по-другому. В заключение Рябков заявил, что ДОН нужен России не больше, чем другим государствам-участникам. Расчёт на то, что РФ "прогнётся" под нажимом, не срабатывал раньше, не сработает и теперь.
Напомним, в январе 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру денонсации соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало. В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму, которая единогласно его поддержала. 2 июня закон одобрил Совет Федерации, а 7 июня подпись под документом поставил Владимир Путин.
Ранее Лайф писал, что Захарова заявила, что денонсация Договора по открытому небу учитывает национальные интересы России. По словам дипломата, усилия РФ по сохранению ДОН не нашли отклика ни в Вашингтоне, ни в столицах стран – союзниц США. А к нынешней ситуации привело ужесточение подходов Америки в русле общей антироссийской линии с 2017 года.
Лента новостей
В Подмосковье годовалую девочку госпитализировали с ножевыми ранениями
сегодня в 19:34
"Потрясающе себя проявил": Эксперты подвели итоги года работы Дегтярёва на посту врио главы Хабаровского края
сегодня в 19:32
Глава ОАК рассказал о впечатлениях Путина от нового истребителя пятого поколения
сегодня в 19:18
Комментариев: 0