Рябков заявил о продолжении выполнения Россией обязательств по ДОН до 18 декабря

Россия после денонсации Договора по открытому небу (ДОН) и до своего выхода из него 18 декабря намерена как пользоваться правами, так и выполнять обязательства участника. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на открытии конференции государств – участников ДОН.

"В целом же Россия намерена в период до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства – участника ДОН, разумеется, с учётом реальной обстановки, связанной с пандемией CoViD-19 и, к сожалению, пока не дающей оснований для особого оптимизма", — сказал Рябков.

Замминистра отметил, что российская сторона готова оплачивать свою долю расходов Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН) до конца 2021 года. Однако юридическим основанием для этого, по его словам, должно быть решение ККОН, принятое только при участии России, а не после её выхода из сообщества. Рябков также уточнил, что пересмотра решения РФ о выходе из Договора по открытому небу до его вступления в силу 18 декабря не будет, "поезд ушёл".

В своём выступлении замглавы МИД РФ отметил, что на предложение вновь активировать переговорный механизм, созданный в связи с выходом из ДОН США, ответа не последовало. Он добавил, что если бы западные участники действительно были заинтересованы в том, чтобы Москва осталась в договоре, то они бы действовали по-другому. В заключение Рябков заявил, что ДОН нужен России не больше, чем другим государствам-участникам. Расчёт на то, что РФ "прогнётся" под нажимом, не срабатывал раньше, не сработает и теперь.