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Строители возвели 10-этажный дом всего за 29 часов, и видео шокирует каждого, кто сомневается

Ролик с их слаженной и скорой работой завирусился в соцсетях, набрав по всему миру более 1,2 млн просмотров.

24 июня, 11:57

Фото © YouTube / BROAD Group

"Будущее уже наступило", — так подумал каждый, кто посмотрел видео с китайскими строителями, которые возвели 10-этажный дом чуть больше чем за сутки. Рабочие предусмотрели всё, сдав постройку уже даже с ремонтом, чтобы будущие жильцы могли заехать сразу, пишет Daily Mail.

Видео © YouTube / BROAD Group

В тайм-лапс-ролике строители собирают дом в Чанше, провинция Хунань, словно конструктор, присоединяя один блок за другим. Три крана подвозили части, а рабочие внутри уже присоединяли их и доводили до ума, расправляя согласно чертежам. Огромная команда строителей справилась всего за 28 часов и 45 минут, что, по мнению застройщика, является настоящим рекордом.

Фото © YouTube / BROAD Group

Фото © YouTube / BROAD Group

Ролик с чудо-стройкой посмотрели на YouTube больше 1,2 млн раз, но в комментариях пользователи Сети засомневались в надёжности такой конструкции. Однако в компании заверили, что такой дом стоит даже твёрже, чем другие, потому что все его компоненты сделаны из нержавеющей стали.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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