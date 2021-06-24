Строители возвели 10-этажный дом всего за 29 часов, и видео шокирует каждого, кто сомневается

"Будущее уже наступило", — так подумал каждый, кто посмотрел видео с китайскими строителями, которые возвели 10-этажный дом чуть больше чем за сутки. Рабочие предусмотрели всё, сдав постройку уже даже с ремонтом, чтобы будущие жильцы могли заехать сразу, пишет Daily Mail.

Видео © YouTube / BROAD Group

В тайм-лапс-ролике строители собирают дом в Чанше, провинция Хунань, словно конструктор, присоединяя один блок за другим. Три крана подвозили части, а рабочие внутри уже присоединяли их и доводили до ума, расправляя согласно чертежам. Огромная команда строителей справилась всего за 28 часов и 45 минут, что, по мнению застройщика, является настоящим рекордом.

Фото © YouTube / BROAD Group