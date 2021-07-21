В Госдепе заявили о неэффективности санкций против "Северного потока – 2"

США приостановили санкции в отношении "Северного потока – 2" в связи с их бессилием перед строительством газопровода. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он подчеркнул, что в Вашингтоне тем не менее считают проект плохой сделкой для Германии, Украины и для Европы в целом.

"Президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ясно заявил, что мы продолжаем выступать против газопровода "Северный поток – 2", рассматриваем его в качестве геополитического проекта Кремля, направленного на расширение российского влияния на европейские энергетические ресурсы, чтобы обойти Украину", — заявил Прайс на брифинге.

Пресс-секретарь Госдепа отметил, что нынешняя администрация Белого дома ввела 19 санкций против компаний и судов, а предыдущая — только 2. Но газопровод уже был завершён на 90% и строительство было неотвратимо. В рамках приверженности президента Байдена восстановлению отношений с европейскими союзниками госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил приостановление ограничений. Но, как отметил Прайс, Вашингтон по-прежнему продолжает выступать против проекта. И тем не менее, по заявлению представителя Госдепа, офис президента Америки продолжит выполнение своих обязательств перед конгрессом и предоставит в августе новый доклад по "Северному потоку – 2".

Он также отметил, что представители американского дипведомства обсудили строительство газопровода с Германией, Украиной, Польшей и другими странами, которые могут "пострадать" от запуска "Северного потока – 2", но Госдеп пока не готов озвучить подробности возможного соглашения Вашингтона и Берлина по этому поводу.