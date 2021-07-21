В Госдепе заявили о неэффективности санкций против "Северного потока – 2"
Там отметили, что Вашингтон рассматривает газопровод "в качестве геополитического проекта Кремля, направленного на расширение российского влияния на европейские страны в обход Украины".
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США приостановили санкции в отношении "Северного потока – 2" в связи с их бессилием перед строительством газопровода. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он подчеркнул, что в Вашингтоне тем не менее считают проект плохой сделкой для Германии, Украины и для Европы в целом.
"Президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ясно заявил, что мы продолжаем выступать против газопровода "Северный поток – 2", рассматриваем его в качестве геополитического проекта Кремля, направленного на расширение российского влияния на европейские энергетические ресурсы, чтобы обойти Украину", — заявил Прайс на брифинге.
Пресс-секретарь Госдепа отметил, что нынешняя администрация Белого дома ввела 19 санкций против компаний и судов, а предыдущая — только 2. Но газопровод уже был завершён на 90% и строительство было неотвратимо. В рамках приверженности президента Байдена восстановлению отношений с европейскими союзниками госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил приостановление ограничений. Но, как отметил Прайс, Вашингтон по-прежнему продолжает выступать против проекта. И тем не менее, по заявлению представителя Госдепа, офис президента Америки продолжит выполнение своих обязательств перед конгрессом и предоставит в августе новый доклад по "Северному потоку – 2".
Он также отметил, что представители американского дипведомства обсудили строительство газопровода с Германией, Украиной, Польшей и другими странами, которые могут "пострадать" от запуска "Северного потока – 2", но Госдеп пока не готов озвучить подробности возможного соглашения Вашингтона и Берлина по этому поводу.
Напомним, советник Госдепа США Дерек Шолле 20 и 21 июля находится с рабочим визитом на Украине, чтобы обсудить трубопровод, против которого выступает Киев, прежде чем отправиться в Польшу с 21 по 23 июля, которая также против этого проекта. Сообщалось также о скором соглашении Германии и США по "Северному потоку – 2". СМИ писали, что стороны близки к заключению договорённостей, которые позволят избежать дальнейших американских санкций против оператора трубопровода.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Ранее в Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу. Тем временем Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Известно, что Меркель выразила надежду на сохранение транзита газа через Украину, а Байден назвал бессмысленным введение санкций против участников "Северного потока – 2". Между тем Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину.
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