На Украине шести телеканалам грозят санкции из-за трансляции русскоязычного кино
По новым нормам госязыка СМИ не имеют права показывать в том числе такие фильмы, как "Гостья из будущего", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" и другие. Регулятора попросили наказать масс-медиа.
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Шесть украинских телеканалов попали под угрозу санкций из-за нарушения новых норм закона о госязыке. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень просит регулятор наложить на СМИ наказание за трансляцию русскоязычных фильмов.
"По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке: фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке телеканалами "Интер", "Украина", ICTV, "Мега", НТН, "К1", о чём составлены соответствующие акты", — написал он на своей странице в соцсети Facebook.
В сообщении Кремень также призывает телеканалы выполнять нормы закона об обязательной демонстрации фильмов и сериалов на государственном языке. Так, например, недопустимо, что "Интер" в том числе показывал художественные фильмы "Гостья из будущего", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". В эфире канала "Украина", по информации Кременя, выявлено пять таких нарушений, на телеканалах "Мега" и ICTV — два нарушения, в эфире "К1" и НТН — по одному.
Напомним, Верховная рада приняла закон об украинском языке 25 апреля 2019 года. Документ подписал президент Пётр Порошенко. Венецианская комиссия признала притеснение русского языка на Украине, Киеву было рекомендовано переписать статью скандального закона. Но позже, несмотря на это и на свои предвыборные обещания, выбранный президентом Зеленский не стал отменять дискриминирующий языковой закон Порошенко. Телеканалам была установлена квота в 90% для передач на украинском языке. 14 июля уже текущего года закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного признан конституционным.
Ранее Лайф рассказывал, что Захарова раскритиковала решение Конституционного суда Украины по закону о языке. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на 10-ю статью основного закона страны, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков.
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