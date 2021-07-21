Британия намерена провести учения авиации на случай размещения российских ракет в Калининграде

В Великобритании начнутся масштабные учения авиации, направленные на отрабатывание навыков рассредоточения. В Лондоне начало военных мероприятий связывают с якобы угрозой развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области.

"Мы будем учиться рассредоточению", — сообщил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон в беседе с газетой The Daily Telegraph.

Он подчеркнул, что если Россия развернёт крылатые ракеты в Калининградской области, то Британия окажется в зоне поражения их действия. Именно по этой причине английская авиация будет учиться садиться на гражданские аэродромы и автомобильные трассы. При этом, по признанию Уигстона, неспособность авиации к рассредоточению в случае угрозы со стороны противника может привести к повторению событий 7 декабря 1941 года, когда при нападении Японии на Пёрл-Харбор были уничтожены около 200 американских самолётов.

"Нам необходимо взглянуть на текущую ситуацию как на вызов национальной безопасности и изучить перечень взлётно-посадочных площадок, которыми мы располагаем в Великобритании. Это звучит немного в духе холодной войны, но мы вынуждены вспоминать, как действовать в таких условиях", — сказал Уигстон.