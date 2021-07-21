В Белом доме заявили о продолжении санкций против Минска

В Белом доме заявили, что продолжат привлекать власти Белоруссии "к ответственности за их действия", в том числе посредством санкций. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

"Салливан выразил поддержку американского народа Белоруссии и уважение к смелости и решимости оппозиции в борьбе за демократию и права человека. США вместе с партнёрами и союзниками продолжат привлекать режим Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что требование администрации президента США Джо Байдена о международном расследовании инцидента с самолётом компании Ryanair актуально и сегодня. Кроме этого сказано о предписании режиму президента Белоруссии Александра Лукашенко о немедленном освобождении всех политзаключённых и проведении честных выборов под наблюдением ОБСЕ. Такое, по словам Салливана, возможно, только если действующий глава республики вступит "во всеобъемлющий и искренний политический диалог с лидерами демократической оппозиции и группами гражданского общества".

Напомним, Лайф сообщал, что Светлана Тихановская прибыла в США 18 июля. Руководство Госдепа США встретилось с ней в Вашингтоне. На встрече Блинкен и Нуланд в том числе обсудили с экс-кандидатом в президенты Белоруссии важность проведения новых выборов в республике.