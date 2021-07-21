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В Белом доме заявили о продолжении санкций против Минска

Кроме того, там отметили, что требование администрации президента США Джо Байдена о международном расследовании инцидента с самолётом компании Ryanair актуально и сегодня.

21 июля, 00:10
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos/a.108562891212563/108562897879229/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Белый дом</a></p>

Фото © Facebook / Белый дом

В Белом доме заявили, что продолжат привлекать власти Белоруссии "к ответственности за их действия", в том числе посредством санкций. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

"Салливан выразил поддержку американского народа Белоруссии и уважение к смелости и решимости оппозиции в борьбе за демократию и права человека. США вместе с партнёрами и союзниками продолжат привлекать режим Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что требование администрации президента США Джо Байдена о международном расследовании инцидента с самолётом компании Ryanair актуально и сегодня. Кроме этого сказано о предписании режиму президента Белоруссии Александра Лукашенко о немедленном освобождении всех политзаключённых и проведении честных выборов под наблюдением ОБСЕ. Такое, по словам Салливана, возможно, только если действующий глава республики вступит "во всеобъемлющий и искренний политический диалог с лидерами демократической оппозиции и группами гражданского общества".

Напомним, Лайф сообщал, что Светлана Тихановская прибыла в США 18 июля. Руководство Госдепа США встретилось с ней в Вашингтоне. На встрече Блинкен и Нуланд в том числе обсудили с экс-кандидатом в президенты Белоруссии важность проведения новых выборов в республике.

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Ранее офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис не стал ограничивать сроки нахождения и работы представительства бывшего кандидата в президенты. Также Лайф рассказывал, что в Чехии Тихановскую приняли как президента Белоруссии. В Праге считают прошедшие в августе прошлого года белорусские выборы "противозаконными и несвободными". А до этого Тихановская заявляла, что не планирует участвовать в возможных новых выборах в Белоруссии. Она пояснила, что к власти никогда не стремилась, а лишь хотела организовать справедливое голосование.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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