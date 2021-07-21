В Белом доме заявили о продолжении санкций против Минска
Кроме того, там отметили, что требование администрации президента США Джо Байдена о международном расследовании инцидента с самолётом компании Ryanair актуально и сегодня.
Фото © Facebook / Белый дом
В Белом доме заявили, что продолжат привлекать власти Белоруссии "к ответственности за их действия", в том числе посредством санкций. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
"Салливан выразил поддержку американского народа Белоруссии и уважение к смелости и решимости оппозиции в борьбе за демократию и права человека. США вместе с партнёрами и союзниками продолжат привлекать режим Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций", — говорится в сообщении.
Отмечается, что требование администрации президента США Джо Байдена о международном расследовании инцидента с самолётом компании Ryanair актуально и сегодня. Кроме этого сказано о предписании режиму президента Белоруссии Александра Лукашенко о немедленном освобождении всех политзаключённых и проведении честных выборов под наблюдением ОБСЕ. Такое, по словам Салливана, возможно, только если действующий глава республики вступит "во всеобъемлющий и искренний политический диалог с лидерами демократической оппозиции и группами гражданского общества".
Напомним, Лайф сообщал, что Светлана Тихановская прибыла в США 18 июля. Руководство Госдепа США встретилось с ней в Вашингтоне. На встрече Блинкен и Нуланд в том числе обсудили с экс-кандидатом в президенты Белоруссии важность проведения новых выборов в республике.
Ранее офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис не стал ограничивать сроки нахождения и работы представительства бывшего кандидата в президенты. Также Лайф рассказывал, что в Чехии Тихановскую приняли как президента Белоруссии. В Праге считают прошедшие в августе прошлого года белорусские выборы "противозаконными и несвободными". А до этого Тихановская заявляла, что не планирует участвовать в возможных новых выборах в Белоруссии. Она пояснила, что к власти никогда не стремилась, а лишь хотела организовать справедливое голосование.
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