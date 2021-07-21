НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Американский сенатор заявил, что сделка по "Северному потоку – 2" станет катастрофой для США

Политик уверен, что достигнутые договорённости, если они подтвердятся официально, станут личной геополитической победой российского президента Владимира Путина.

21 июля, 00:18
<p>Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov</p>

Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Возможная договорённость между Вашингтоном и Берлином по проекту строительства трубопровода "Северный поток – 2" станет катастрофой для США. Такого мнения придерживается американский сенатор-республиканец Тед Круз.

Политик уверен, что достигнутые договорённости, если они подтвердятся официально, станут не только проблемой для США и её союзников, но и личной геополитической победой российского президента Владимира Путина. В своём заявлении он также подчеркнул, что американский лидер Джо Байден нарушает законы США, и обвинил его в полной сдаче главе РФ.

Bloomberg выяснил детали сделки между США и Германией по "Северному потоку – 2"

Bloomberg выяснил детали сделки между США и Германией по "Северному потоку – 2"

Ранее Лайф писал о скором соглашении Германии и США по "Северному потоку – 2". В СМИ сообщалось, что стороны близки к заключению договорённостей, которые позволят избежать дальнейших американских санкций против оператора трубопровода.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Ранее в Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу. Тем временем Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Известно, что Меркель выразила надежду на сохранение транзита газа через Украину, а Байден назвал бессмысленным введение санкций против участников "Северного потока – 2". Между тем Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Белом доме сообщили, что делегацию США на Олимпиаде возглавит первая леди

сегодня в 00:50

Антонов назвал проявлением нечестной конкуренции политику США в отношении "Северного потока – 2"

вчера в 23:59

"Мы обречены на сотрудничество": Антонов заявил, что США и Россия заинтересованы в хороших отношениях друг с другом

сегодня в 00:44

Глава ВОЗ предупредил о появлении нового опасного штамма коронавируса

сегодня в 01:27

Вильфанд рассказал, чем обернётся резкое похолодание в Москве

сегодня в 01:14

Новости партнеров

Layer 1