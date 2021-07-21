Американский сенатор заявил, что сделка по "Северному потоку – 2" станет катастрофой для США

Политик уверен, что достигнутые договорённости, если они подтвердятся официально, станут не только проблемой для США и её союзников, но и личной геополитической победой российского президента Владимира Путина. В своём заявлении он также подчеркнул, что американский лидер Джо Байден нарушает законы США, и обвинил его в полной сдаче главе РФ.