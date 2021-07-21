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Стартовали первые соревнования на Олимпиаде в Токио

Церемония открытия Игр состоится 23 июля. Впервые за 25 лет программу турниров открыл не футбол.

21 июля, 03:41
<p>Фото © Twitter / Европейская конфедерация софтбола</p>

Фото © Twitter / Европейская конфедерация софтбола

В Фукусиме стартовали первые соревнования летних Олимпийских игр. В этом году ими стали состязания по софтболу. Так, женская сборная Японии со счётом 8:1 обыграла команду Австралии.

Отметим, что церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля. Кроме того, впервые за 25 лет программу турниров открыл не футбол.

Россия в софтболе не представлена. Всего в турнире будет шесть участников: сборные Австралии, Канады, Италии, Мексики, США (действующий чемпион мира) и Японии. По итогам кругового турнира две лучшие команды разыграют золото. А третья и четвёртая — серебро и бронзу. Позднее в среду пройдут встречи Италия — США (начало в 06:00 мск) и Мексика — Канада (09:00 мск). Соревнования завершатся 27 июля.

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В программу Олимпиады этот вид спорта, как сообщает ТАСС, входил с 1996 по 2008 год. Япония уже выигрывала золотые медали по софтболу, ещё три раза первенство оставалось за сборной США. На следующей летней Олимпиаде, которая пройдёт в 2024 году в Париже, этот вид спорта — менее травмоопасная разновидность бейсбола — представлен не будет.

21 и 22 июля матчи пройдут на стадионе в Фукусиме. Это станет символом восстановления региона после катастрофы 2011 года, когда из-за вызванного землетрясением цунами произошла авария на одноимённой АЭС. Остальные игры будут проведены в Иокогаме.

Ранее Лайф писал, что олимпийские соревнования по гребле оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц. Игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа. На них будет разыграно 339 комплектов медалей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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