Спортсменку впервые отстранили от Олимпиады из-за коронавируса
Сама Агирре чувствует себя хорошо, однако вынуждена отправиться на десятидневный карантин.
Фото © Getty Images / Maja Hitij
Тхэквондистка из Чили Фернанда Агирре стала первой спортсменкой, которая была отстранена от Олимпиады из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Чили.
Фото © twitter.com/#ChileCompite
В релизе указывается, что сама спортсменка чувствует себя хорошо, однако будет вынуждена провести 10 дней на карантине. При этом олимпийский турнир по тхэквондо состоится с 24 по 27 июля.
Согласно последним данным, в Японии было выявлено 79 случаев заражения коронавирусом людей, которые так или иначе связаны с проведением Олимпийских игр.
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