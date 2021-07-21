Спортсменку впервые отстранили от Олимпиады из-за коронавируса

Тхэквондистка из Чили Фернанда Агирре стала первой спортсменкой, которая была отстранена от Олимпиады из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Чили.

В релизе указывается, что сама спортсменка чувствует себя хорошо, однако будет вынуждена провести 10 дней на карантине. При этом олимпийский турнир по тхэквондо состоится с 24 по 27 июля.