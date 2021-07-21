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Спортсменку впервые отстранили от Олимпиады из-за коронавируса

Сама Агирре чувствует себя хорошо, однако вынуждена отправиться на десятидневный карантин.

21 июля, 08:35
<p> Фото © Getty Images / Maja Hitij</p>

Фото © Getty Images / Maja Hitij

Тхэквондистка из Чили Фернанда Агирре стала первой спортсменкой, которая была отстранена от Олимпиады из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Чили.

Фото © twitter.com/#ChileCompite

Фото © twitter.com/#ChileCompite

В релизе указывается, что сама спортсменка чувствует себя хорошо, однако будет вынуждена провести 10 дней на карантине. При этом олимпийский турнир по тхэквондо состоится с 24 по 27 июля.

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Согласно последним данным, в Японии было выявлено 79 случаев заражения коронавирусом людей, которые так или иначе связаны с проведением Олимпийских игр.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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