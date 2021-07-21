Родители 15,5 миллиона детей подали заявки на "школьную" выплату

На сегодняшний день родители 15,5 миллиона детей подали более 11 миллионов заявлений на перечисление единовременной выплаты для школьников. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Абсолютное большинство — 99,6% — от этих заявлений поступило в электронном виде, и только 45 тысяч заявлений поданы в клиентские службы Пенсионного фонда", — сказал глава Минтруда на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам Котякова, ПФР уже проверил и одобрил более 10 миллионов заявлений на 14 миллионов 200 тысяч детей. Он отметил, что соответствующие уведомления были направлены родителям в личные кабинеты на портале "Госуслуги".