Родители 15,5 миллиона детей подали заявки на "школьную" выплату
Абсолютное большинство из них поступило в электронном виде, отметил глава Минтруда. По его словам, ПФР уже одобрил свыше 10 миллионов заявлений.
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На сегодняшний день родители 15,5 миллиона детей подали более 11 миллионов заявлений на перечисление единовременной выплаты для школьников. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Абсолютное большинство — 99,6% — от этих заявлений поступило в электронном виде, и только 45 тысяч заявлений поданы в клиентские службы Пенсионного фонда", — сказал глава Минтруда на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
По словам Котякова, ПФР уже проверил и одобрил более 10 миллионов заявлений на 14 миллионов 200 тысяч детей. Он отметил, что соответствующие уведомления были направлены родителям в личные кабинеты на портале "Госуслуги".
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении более 204 миллиардов рублей на выплаты для школьников. Единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей от шести до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Также за выплатой могут обратиться люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.
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