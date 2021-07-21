С Байконура запустили модуль "Наука" к МКС. Видео © "Роскосмос"

С космодрома Байконур был запущен многофункциональный лабораторный модуль "Наука" к МКС. Трансляция проходила на сайте "Роскосмоса". Как сообщил диктор, модуль уже успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М".

"Стартовая масса тяжёлой ракеты-носителя "Протон-М" — более 700 тонн, масса модуля "Наука" под головным обтекателем — более 20 тонн", — написал глава корпорации Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

Запуск, как и планировалось, произошёл в 17:58 по мск. Предполагается, что полёт "Науки" к Международной космической станции (МКС) продлится восемь суток. Ожидается, что стыковка произойдёт 29 июля, предварительно, в 16:26 мск.