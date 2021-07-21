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Главный Военно-морской парад в Петербурге пройдёт без зрителей

Как заявили в Роспотребнадзоре, присутствие большого количества людей на мероприятии с учётом эпидемиологической обстановки несёт в себе риски.

21 июля, 15:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

25 июля главный Военно-морской парад ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге пройдёт без зрителей. Данные ограничения связаны с антиковидными мерами. Об этом сообщила глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Она указала, что с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки в Северной столице, а также требований постановления главного государственного санитарного врача РФ от 7 июля этого года присутствие на параде большого количества людей рискованно как для участников, так и для зрителей. По этой причине доступ на мероприятие будет ограничен.

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"Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдёт в формате без зрителей. Доступ на него будет ограничен. Цель ограничений — снизить риск заражения людей ковидом во время мероприятия", — сказала Башкетова.

Глава петербургского управления Роспотребнадзора также напомнила, что в Северной столице ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой: показатели заболеваемости находятся на высоком уровне, а каждый день заражаются около двух тысяч человек. Жителей и гостей города в ведомстве призвали с пониманием отнестись к действующим ограничениям и смотреть Военно-морской парад по телевизору или в Сети.

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Ранее мы писали, что в Петербурге прошла первая репетиция парада ко Дню ВМФ. В тренировке приняли участие военные корабли, катера различного назначения, самолёты и вертолёты.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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