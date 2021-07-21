Путин призвал губернаторов лично контролировать распределение вакцин от ковида

Путин призвал губернаторов контролировать распределение вакцин от ковида. Видео © LIFE

Руководителям регионов необходимо лично заниматься логистикой и распределением вакцин от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

По словам главы государства, ему известно, что люди приходят на прививочные пункты, а им говорят, что вакцины нет. Но в то же время на складах есть препараты. Чтобы не было подобных проблем, губернаторам следует своевременно распределять вакцины.

"Всё это можно сделать, нужно только, чтобы на региональном уровне руководители регионов лично занимались этим вопросом. Лично и постоянно", — подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер напомнил, что прививка от ковида не носит обязательный характер, однако руководители регионов по рекомендации санитарных врачей могут делать её обязательной для некоторых категорий граждан, что уже и было реализовано в ряде субъектов. По словам президента, это необходимо объяснить гражданам.

"Нужно, чтобы знали, кто и по каким причинам не подлежит вакцинированию. В соответствии со здоровьем. Надо говорить об этом, шире распространять", — добавил глава государства.