Путин заявил, что навязывать вакцинацию от ковида нельзя

Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам нельзя навязывать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом глава государства сообщил во время совещания с членами правительства.

"В большинстве своём люди понимают, что нужно привиться от коронавируса. Но нельзя навязывать прививку, нужно объяснять", — сказал российский лидер.

По словам Путина, нынешнее лето стало очередным испытанием для России в борьбе с пандемией. Он отметил, что почти нет таких людей, которых бы эта беда обошла.