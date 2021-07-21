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Путин заявил, что навязывать вакцинацию от ковида нельзя

По словам главы государства, нынешнее лето стало очередным испытанием для России в борьбе с пандемией. Он отметил, что практически нет таких граждан, которых эта беда не коснулась бы.

21 июля, 14:19
<p>Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru</p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам нельзя навязывать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом глава государства сообщил во время совещания с членами правительства.

"В большинстве своём люди понимают, что нужно привиться от коронавируса. Но нельзя навязывать прививку, нужно объяснять", — сказал российский лидер.

Путин — о ковиде: Коварная возвращающаяся эпидемия доставляет немало проблем

Путин — о ковиде: Коварная возвращающаяся эпидемия доставляет немало проблем

По словам Путина, нынешнее лето стало очередным испытанием для России в борьбе с пандемией. Он отметил, что почти нет таких людей, которых бы эта беда обошла.

Ранее Путин заявил, что остаётся противником обязательной вакцинации. Речь об этом зашла в ходе его прямой линии 30 июня. При этом российский лидер отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации.

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Путин: Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет права

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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