Петербуржцев предупредили о мошенниках, предлагающих "бонусы" за вакцинацию от ковида

Кампания по вакцинации россиян от ковида ожидаемо привлекла интернет-мошенников. Злоумышленники отправляют клиентам разных банков сообщения с предложением привиться, а взамен получить "бонусы". Аналитик-исследователь цифровых продуктов АНО "Роскачество" Эльвина Насибулина рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" о том, что стоит за мошенническими действиями и как не попасться в ловушку злоумышленников.

В своих рассылках обманщики просят персональные сведения адресата для подтверждения личности и данные банковской карты якобы для перечисления денег. Таким образом мошенники получают доступ к средствам на счетах.

Эксперт уточнила, что обычно лживые письма с предложением получить бонусы за вакцинацию сопровождаются ссылкой на фишинговый сайт. Ещё одно отличие подобных посланий — предупреждение о том, что акция действует "только сегодня и только сейчас". Россиян запутывают и официальным тоном сообщения, а также ссылками на ненастоящий указ или постановление.

Мошенники действуют вслепую, создавая массовую рассылку, так как точно не знают, кто уже прошёл вакцинацию, а кто ещё не привился.

Эльвина Насибулина рекомендует не идти на поводу у обманщиков и проверять сайт, дату его создания с помощью сервиса Whois. Обычно подобным фальшивкам от роду не больше пары дней.

"Также нужно проверить, защищено ли ваше соединение. Это изображение замка рядом с доменным именем. Кроме того, стоит проверить и само доменное имя. Часто мошенники убирают или меняют только одну букву, чтобы запутать пользователей", — заявила аналитик.

И, конечно, стоит настороженно относиться к просьбам незнакомцев сделать перевод на карту физического лица, напомнила Насибулина.