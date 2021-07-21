В Госдепе рассказали о переговорах с Украиной по "Северному потоку — 2"

Советник Госдепа США Дерек Шолле встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой и главой администрации президента Незалежной Андреем Ермаком. Шолле заявил, что Вашингтон будет добиваться того, чтобы Россия не использовала энергетику в качестве "инструмента принуждения" в отношении Киева.

"Советник Шолле и представители украинских властей высокого ранга обсудили общие обеспокоенности в отношении газопровода "Северный поток — 2" и приверженность США обеспечению того, чтобы Россия не могла использовать энергетику в качестве инструмента принуждения Украины или любой другой страны в Европе", — говорится в заявлении Госдепа.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. При этом против проекта выступают США. Тем не менее Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме. СМИ узнали, что в ближайшие дни стороны объявят о достижении соглашения по спорным вопросам, касающимся трубопровода.