В Госдепе рассказали о переговорах с Украиной по "Северному потоку — 2"
Вашингтон намерен добиваться, чтобы Россия "не использовала энергетику для давления на Киев".
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Jens Büttner
Советник Госдепа США Дерек Шолле встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой и главой администрации президента Незалежной Андреем Ермаком. Шолле заявил, что Вашингтон будет добиваться того, чтобы Россия не использовала энергетику в качестве "инструмента принуждения" в отношении Киева.
"Советник Шолле и представители украинских властей высокого ранга обсудили общие обеспокоенности в отношении газопровода "Северный поток — 2" и приверженность США обеспечению того, чтобы Россия не могла использовать энергетику в качестве инструмента принуждения Украины или любой другой страны в Европе", — говорится в заявлении Госдепа.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. При этом против проекта выступают США. Тем не менее Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме. СМИ узнали, что в ближайшие дни стороны объявят о достижении соглашения по спорным вопросам, касающимся трубопровода.
Кроме того, издание Politico сообщило, что США призвали Украину воздержаться от критики сделки по "Северному потоку — 2". В материале говорится о том, что Киеву прямо указали на неприемлемость публичных выступлений, которые могут нанести ущерб американо-украинским отношениям.
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